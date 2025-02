Os moradores de Whitefield exigem patrulha para impedir a perfuração ilegal de Borewell

Preocupados com os casos crescentes da perfuração ilegal de Borewell, os moradores de Whitefield estão pedindo a Palike Bruhat Bengaluru Mahanagara (BBMP) e Bangalore Awater Supply and Sewerage (BWSSB) para coordenar e implantar a equipe para patrulhar a sala, pelo menos os fins de semana A demanda ocorre após um aumento nos níveis de mercúrio na cidade.

Os moradores relatam que, nas últimas duas semanas, Whitefield sofreu um aumento repentino na perfuração ilegal de Borewell. Anteriormente, dois ou três poços foram perfurados por um período de duas semanas, mas isso aumentou para oito. Com a abordagem de verão, os números devem aumentar ainda mais. Atualmente, os moradores estão alertando o BWSSB para parar de perfurar, mas à medida que as instâncias crescem, o aplicativo se tornará mais desafiador. Para impedir essa prática desenfreada, os moradores insistem que a implantação pessoal do BWSSB ou do BBMP para patrulhas regulares.

Saneneep Anirudhan, ativista e residente, disse O hindu Isso durante o ano passado, os moradores relataram mais de 100 buracos ilegais. No entanto, devido à apatia oficial, muitos foram concluídos sem intervenção adequada. Ele sugeriu que, de maneira semelhante aos marechais destacados pela Bengaluru Solid Waste Management Limited (BSWML), o BWSSB ou o BBMP deve atribuir pessoal para monitorar a área nos fins de semana. Ele ressaltou que a perfuração ilegal geralmente é realizada aos sábados e domingos quando os escritórios do governo são fechados. Ele também instou o governo a alterar as leis relevantes para a aplicação mais rigorosa.

1.260 solicitações aprovadas

De acordo com os dados do BWSSB, entre março de 2024 e janeiro de 2025, o conselho recebeu 6.110 pedidos de perfuração. Destes, 1.260 aplicativos foram aprovados através do processo on -line. Além disso, 160 aplicações foram aprovadas offline durante o mesmo período.

Quando perguntado sobre o número de casos registrados contra a perfuração ilegal, um funcionário do BWSSB de alta raça declarou que o Conselho não mantém dados centralizados, pois o aplicativo é gerenciado por 68 divisões diferentes. No entanto, ele admitiu que apenas alguns casos foram registrados no ano passado, uma vez que os funcionários de nível inferior se concentram principalmente em parar de perfurar, em vez de apresentar queixas formais.

Ação inicial

Srinivas Reddy, outro morador, concordou que a patrulha é uma boa medida para fazer cumprir a lei, mas alertou que as autoridades devem garantir que a iniciativa não leve à corrupção. Atualmente, quando os moradores alertam o BWSSB sobre a perfuração ilegal, as autoridades intervêm e interrompem o processo. No entanto, a perfuração geralmente retoma um ou dois dias depois, o que aumentou os galpões de suborno, afirmou. Reddy lembrou que o verão passado, a perfuração sem controle levou a uma queda drástica nos níveis de água subterrânea, enfatizando que o BWSSB deve tomar medidas apropriadas este ano.

Sonnappa T., uma professora do governo e da escola residente, declarou que marcou vários agudos ilegais no grupo do WhatsApp na sala. O principal problema, disse ele, é a resposta tardia do BWSSB; Quando as autoridades chegam, metade da perfuração já está completa. Ele sugeriu que a implementação do pessoal seria uma medida imediata imediata. Ele também propôs que os marechais, que tenham uma história comprovada para aplicar os regulamentos de gerenciamento de resíduos, poderiam ser atribuídos a essa tarefa.