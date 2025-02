Os moradores devem ir mais longe para comprar o gás de melão, Bahlil disse que o vice-presidente Gibran Wanti-Wanti

Yakarta, vivo – O Ministro da Energia e Recursos Minerais (ESDM) Bahlil Lahadalia pediu ao público que fosse um paciente na transição da política de varejo de 3 kg de GLP e a transição para a base oficial.

Isso segue as queixas dos moradores que devem ir mais longe para obter gás de melão devido à nova política.

“Pai, mãe, todos os meus irmãos, por favor, demore um pouco. Vamos encerrar isso”, disse Bahlil em uma entrevista coletiva intitulada ‘Realização do setor da ESDM em 2024 e 2025 planos de trabalho’ no Escritório do Ministério da Energia e Recursos Minerais , Yakarta, na segunda -feira, 3 de fevereiro de 2025, citado na TVONE.

Bahlil enfatizou que essa política não se deveu à escassez de 3 kg de GLP, mas uma mudança no sistema de distribuição que fez com que a comunidade tivesse que procurar um lugar além.

 Ilustração de Melon Gas, também conhecida como cilindros de 3 kg de GLP.

Se anteriormente os residentes pudessem comprar gás melão no varejista apenas a 100 metros, agora precisam andar até 500 metros ou até 1 km.

“Geralmente, apenas 100 metros já podem comprar GLP dos varejistas, agora talvez 500 metros ou 1 km. Às vezes, mesmo o local não sabe”, disse Bahlil.

Para superar esse problema, ele revelou que o governo está acelerando o processo de melhorar o status dos varejistas que atendem aos requisitos para se tornar uma base oficial.

Portanto, o preço de 3 kg de GLP pode ser mais facilmente controlado pelo governo.

“O vice -presidente (vice -presidente Gibran Rakabuming Raka) me pediu para prestar atenção a isso”, acrescentou.

A razão pela qual o governo elimina os varejistas

O governo adotou essa política devido a um relatório sobre os jogos de preço realizados no canal de distribuição de varejo. Durante esse período, a Lugina fornece GLP para o agente, depois para a base e, finalmente, para o varejista.

No entanto, eles encontraram certos grupos que compram grandes quantidades de gás de melão para jogar o preço de venda no mercado.

“O subsídio dado pelo governo é de RP 12.000 por kg; portanto, em um tubo de 3 kg de GLP, há um subsídio de 36.000 rp. Mas há grupos que compram em uma quantia não natural, então eles jogam o preço de venda”, disse ele Bahlil

Para evitar esse abuso, o governo finalmente estipulou que o GLP de 3 kg só poderia ser comprado na base oficial da poltrona reclinável.

Com essa política, o governo pode controlar os preços, e as bases capturadas aumentam os preços ilegalmente podem ser revogados e multados.

Solução para varejistas

Apesar de encerrar o acesso às vendas nos varejistas, Bahlil garantiu que os varejistas que atendam aos requisitos tenham a oportunidade de aumentar o status das bases oficiais. Dessa forma, eles ainda podem vender, mas em um sistema mais controlado.

“Solicitei que os varejistas que atenderam aos requisitos aumentam com a base. Isso é para que o preço ainda possa ser controlado e não há potencial para abusos”, explicou Bahlil.

Com esta política, a comunidade deve se adaptar às mudanças no padrão de distribuição do GLP 3 kg.

No entanto, o governo enfatizou que esta etapa visa garantir subsídios no objetivo e impedir que jogos de preços sejam prejudiciais aos consumidores.