Os motociclistas devem prestar atenção ao seu estilo de pilotagem para evitar escorregar quando chover

Jacarta – Diversas áreas receberam chuvas com diferentes intensidades. Isso obriga os motociclistas a ficarem mais atentos e a mudarem seu estilo de direção para se manterem seguros durante a viagem.

Manter a rotação das rodas é necessário para manter a motocicleta estável em estradas molhadas. Porque a possibilidade de estradas escorregadias não ocorre apenas quando as estradas estão molhadas, mas o que você deve ter mais cuidado é quando começa a chover.

Quando começa a chover, a sujeira, lama, graxa ou óleo que foi depositado anteriormente quando as condições da estrada estavam secas serão removidos pela água da chuva. Este processo é uma das causas das estradas ficarem repentinamente escorregadias.

Outra causa são as mudanças de temperatura. A temperatura dos pneus do veículo utilizado pode ser diferente da temperatura da estrada, fazendo com que os pneus ganhem menos tração e possam causar derrapagens.

Caso o motorista não consiga controlá-lo bem, existe a possibilidade de cair ou escorregar, há vários aspectos que devem ser considerados para que o motorista se mantenha seguro.

O chefe da Secção de Desenvolvimento de Condução Segura da PT Daya Adibuat Motora, Ludhy Kusuma, disse que quando começa a chover e as estradas ficam molhadas, os condutores são aconselhados a reduzir a velocidade.

“Use o freio traseiro para parar o veículo de forma mais eficaz. “Tente não colocar os dedos na alavanca do freio dianteiro para evitar frenagens bruscas na roda dianteira”, disse ele.

Ele explicou ainda que é necessário manter uma velocidade e distância seguras dos veículos ao redor, para que haja impulso ao frear, ou evitar quando algo acontecer repentinamente.

“Certifique-se também de manter sempre uma distância segura dos veículos ao seu redor, tanto na frente quanto atrás. “Evite manobras em zigue-zague ou comportamentos perigosos e evite acelerações repentinas quando as estradas estiverem escorregadias”, disse ele.

Porém, segundo ele, é melhor que o motorista pare primeiro e espere a chuva parar, pois a sujeira, o óleo e as partículas de óleo que se acumularam na estrada serão levados pela água da chuva e a temperatura dos pneus aumentará. ideal para que a superfície do pneu obtenha uma tração ideal.

“Esta atividade também pode ser utilizada para vestir capa de chuva e outros equipamentos adicionais, ao mesmo tempo que dá descanso ao piloto e à moto”, continua.