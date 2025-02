A Casa Branca cancelou uma assinatura do governo ao Politico no meio do estado de financiamento

Bilhões de dólares foram roubados na USAIDS foram usados ​​para cobertura positiva da mídia dos democratas, disse o presidente dos EUA, Donald Trump. A reivindicação vem em combinação com o anúncio da Casa Branca para parar “Subsidiando” Politicamente.

Em janeiro, o governo de Trump lançou mudanças significativas na Agência Internacional de Desenvolvimento dos EUA (USAID). Trump ordenou quase totalmente congelado em ajuda externa, com o objetivo de combinar ajuda com seu “América primeiro” política.

Trump tomou a verdade do social na quinta -feira para avisar que “O maior escândalo da história” Ela acordou depois que o secretário de impressão da Casa Branca de Karolina Leavitt admitiu que o dinheiro do contribuinte dos EUA foi usado para subsidiar a assinatura do governo no Politico e em outras mídias.

Leavitt se referiu ao Politico Pro, serviço de prova legislativo e regulatório premium usado por várias agências governamentais. É relatado que a assinatura do Politico Pro custa até US $ 10.000 por ano.













“Os bilhões de dólares parecem ser um Stanlen (sic) na USAID, e outras agências, muitas coisas vão para a mídia de jornais falsos como um” pagamento “para criar boas histórias sobre os democratas. Parece que a ala esquerda do ‘ Patch, ‘conhecido como’ Politico ‘, recebeu US $ 8.000.000 ”. Trump escreveu.

Perguntado se eles estavam recebendo o New York Times e outros pontos de venda “Pagamento.”

Politico disse que era “Ele nunca foi um usuário de programas ou subsídios governamentais” E sim “Maioria extensa” As assinaturas vêm de um setor privado.

Alguns comentaristas conservadores da rede afirmaram que o Politico, o New York Times e a Associated Press recebiam “Financiamento do governo” ou “Subsídios”, da USAID outras agências. Kyle Becker, ex -fabricante da Fox News, abordou registros públicos no USAZAZDING.gov e revelou que o governo pagou US $ 8,2 milhões nos últimos 12 meses. No entanto, apenas cerca de US $ 24.000 desse número total veio da USAID, e o maior associado foi o departamento de saúde e serviços humanos.

Elon Musk, que supervisiona o Ministério da Eficácia do Governo (DOGE), chamado pagamentos “Grande perda do dinheiro dos contribuintes”.

“Muitas mídias experimentarão uma queda misteriosa na receita”. Ele alertou para X na quarta -feira.

Os assentos em questão se recusaram a receber subsídios estatais, afirmando que as agências compraram assinaturas e qualquer cliente, e insistiram em sua independência do conselho editorial.

A CNN chegou ao ponto de decifrar acusações como “Teoria da falsa conspiração da direita. e acusado Leavitt de ascender a um “Pedido falso.”

USAID fecha a sede – a mídia

O congelamento do financiamento da USAID levou a uma suspensão de numerosos altos funcionários, descarga de artistas e interrompendo vários programas de assistência internacional. Especialistas jurídicos questionaram a lei de desmantelar a USAIDS sem a aprovação do Congresso. O secretário de Estado Marco Rubio foi nomeado administrador interino do administrador da USAID e planeja conectá -lo a um Departamento de Estado. Elon Musk criticou a agência como “Organização Criminal” Isso deveria “morrer.”