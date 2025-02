‘Os pais centristas’ (e as mães) são os líderes silenciosos que precisamos

Existem poucos arquétipos políticos mais difamado Hoje, o “pai centrista” chamado “Centrist”.

Uma vez simplesmente descritivo, o termo foi um insulto Em certos círculos, conjurar imagens de um homem de meio -idade com sapatos sensíveis e horror de horrores, defendendo uma mudança incremental em vez de agitação radical. O pai centrista é retratado como um complacente, uma relíquia de um debate educado passado e um governo cauteloso.

Eu sou um pai centrista e tenho orgulho disso. Não apenas isso, mas eu mantenho que os pais centristas e seus equivalentes igualmente essenciais, mães centristas, são vitais para o florescimento da sociedade. Somos o lastro que mantém o navio estável. Em uma era política dominada por extremos ideológicos, representamos as virtudes do pragmatismo, estabilidade e senso comum. Isso não é complacência, é responsabilidade.

Os ataques ao centrismo vêm de uma leitura fundamental da história e da política. Os progressistas acusam os centristas de obstruir a transformação necessária, enquanto os reacionários os ridicularam como fracos que não têm convicção. Ambos os extremos entendem mal o papel do centrismo em uma democracia, que não se trata de manter o status quo, mas reconhecer que o melhor caminho geralmente está em comprometimento, realismo e adaptabilidade.

A história das democracias ocidentais é um testemunho dos centristas que implementam reformas sensatas e duradouras. Eles não eram radicais, mas líderes pragmáticos que construíram estados duradouros de bem -estar, criaram sistemas de assistência médica pública, expandiram os direitos a mulheres e minorias e mantiveram a estabilidade econômica. Mudança incremental pode não ser dramática, mas é sustentável.

Os pais centristas tiram sarro de sua preferência pelo debate fundamentado e sua recusa em serem arrastados pelo fervor ideológico. Mas o que há de errado em preferir a razão sobre a histeria? Uma sociedade que valoriza a estabilidade, a política baseada em evidências e a governança racional é aquela que floresce.

E como qualquer pai sabe, criar uma criança é precisamente essas virtudes. A boa paternidade dos filhos requer paciência, pragmatismo, a capacidade de ouvir e a vontade de mudar quando necessário. Pais e mães centristas não impõem planos ideológicos rígidos aos filhos. Eles entendem que o mundo é complexo, que o absolutismo moral raramente é útil e que elevar cidadãos responsáveis ​​exigem equilíbrio.

No clima político atual, tanto a extrema esquerda quanto a extrema direita afirmam que os centristas são uma barreira ao progresso. Mas, quando pressionado, nenhum dos campos tem um plano viável para a governança. A esquerda radical oferece políticas utópicas que entram em colapso sob escrutínio, enquanto a lei dura vende queixas sem propostas sérias para melhorar a vida das pessoas. Nenhum dos dois está interessado em governar, apenas na pureza performativa.

O centrista, pelo contrário, se preocupa com os resultados, políticas que realmente funcionam. Eles entendem que slogans e protestos não significam nada se não se traduzirem em melhorias tangíveis na vida das pessoas. Eles se preocupam com o crescimento econômico, infraestrutura em operação e segurança pública. Eles reconhecem que uma sociedade florescente exige uma combinação de mercados livres e regulamentação sensata, compaixão social e responsabilidade pessoal.

Há uma estranha fetichização do caos político no discurso de hoje. Se os radicais que pedem revolução ou populistas que declaram guerra contra instituições, há uma crença perigosa de que a interrupção em si é boa. Isso não faz sentido. A estabilidade é subestimada. A governança chata é subestimada.

Não devemos romantizar a agitação. As melhores sociedades são aquelas que gerenciam competentemente seus negócios. Paps e mães centristas apreciam isso. Eles não vêem a moderação como fraqueza, mas como sabedoria. Eles não perseguem todas as novas moda ideológica, nem se deleitam com a nostalgia por um passado que nunca existiu. Eles acreditam em um trabalho duro e glamouroso para manter a sociedade funcional.

Além da governança, os pais e mães centristas fornecem um modelo de compromisso cívico que transcende a indignação performativa tão comum no discurso político. Eles acreditam em votar, ser voluntários e participar da vida pública com a mente aberta. Eles respeitam a importância das instituições e o estado de direito, não como um dogma inquestionável, mas como base de uma sociedade estável e justa. Eles pressionam a mudança sempre que necessário, mas se recusam a queimar tudo no processo. Eles ensinam seus filhos a se comprometerem a idéias criticamente, em vez de reagir à indignação reflexiva. Esse compromisso tranquilo, mas persistente, com a responsabilidade cívica, é o que as sociedades fortes mantêm.

O Centrismo reconhece o valor da multiplicidade do ponto de vista, de que a sociedade é melhor servida quando diferentes perspectivas estão envolvidas em boa fé. Pais e mães centristas entendem que as câmeras ideológicas da Eco sufocam o progresso. Eles incentivam seus filhos e seus concidadãos a considerar diferentes pontos de vista, mesmo aqueles que poderiam finalmente rejeitar. Essa abertura não é um sinal de fraqueza, mas de humildade e força intelectuais. Uma cultura que incentiva o diálogo em vez da divisão é aquela que dura e prospera.

O papel dos pais centristas também se estende à esfera cultural. As artes, literatura e educação que promovem o pensamento crítico e a consciência histórica, rejeitando as narrativas revisionistas da esquerda radical e as distorções nostálgicas da direita. Eles entendem que o progresso não significa apagar o passado, mas aprende com ele. Seu apoio à educação equilibrada e completa garante que a próxima geração esteja equipada para navegar em um mundo complexo.

Há também uma dimensão econômica geralmente negligenciada centrismo. Os centristas entendem a importância das forças do mercado de equilíbrio com as proteções sociais. Eles rejeitam a fé ingênua no capitalismo sem controle proposto pelos libertários, mas também reconhecem os perigos da intervenção do governo. Eles apóiam as políticas que promovem a inovação, garantindo que o crescimento beneficie a sociedade como um todo. Esse equilíbrio tem sido o selo distinto das economias mais prósperas da história e é um princípio que vale a pena defender.

O mundo não precisa de mais demagogos. Você não precisa de mais pessoas que veem a política como um jogo ideológico da brega. Você precisa de mais adultos. Você precisa de pessoas que entendam que a governança é responsabilidade, não postura.

Pais e mães centristas representam esse espírito. Não somos relíquias do passado, mas da base de um futuro estável e próspero. E devemos usar esse rótulo não como um insulto, mas como um distintivo de honra.

Andrew Latham Ele é professor de relações internacionais no Macalester College em Saint Paul, Minnesota, membro do Instituto de Paz e Diplomacia, e um membro que não é residente de prioridades de defesa em Washington, DC





