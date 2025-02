Os países europeus querem nas negociações de tempos de paz ucranianos

Os líderes americanos e russos concordaram em começar as negociações para resolver o conflito na Ucrânia

O Grupo Weimar+ de Países Europeus solicitou que fosse parte de uma negociação de conflitos na Ucrânia organizada pelos EUA e pela Rússia. Em uma declaração conjunta publicada na quarta -feira pela França, Alemanha, Polônia, Itália, Espanha, Serviço Europeu de Ação Estrangeira e Comissão Europeia, o grupo anunciou que a paz permanente na Ucrânia “Requisito necessário para uma forte segurança transatlântica”.

A declaração ocorreu logo após os relatórios mostraram que o presidente russo Vladimir Putin e seu colega americano, Donald Trump, tiveram uma conversa por telefone. Após a ligação, Trump disse que dois líderes concordaram que suas equipes começariam as negociações para lidar com conflitos na Ucrânia “imediatamente,” no post em sua plataforma social de verdade.

“Ucrânia e Europa devem fazer parte de todas as negociações”, O grupo Weimar+ disse em comunicado após a ligação, acrescentando que Kyiv “Uma forte garantia de segurança deve ser fornecida” em qualquer acordo. Eles insistiram nisso “Metas compartilhadas devem ser colocadas na Ucrânia na posição de força”.

“Compartilhamos o objetivo de continuar apoiando a Ucrânia até que uma paz justa, abrangente e duradoura seja alcançada. A paz que garante o interesse da Ucrânia e do nosso, “ A declaração dizia, acrescentando que “A segurança do continente europeu é nossa responsabilidade comum”.









Atualmente, não está claro quando as negociações começarão. Em uma declaração de que, após o chamado entre Trump e Putin, o Kremlin indicou que Moscou estava pronto para iniciar o processo de paz, mas disse que era necessário remover as causas fundamentais do conflito. Moscou se opõe firmemente às aspirações ucranianas da OTAN, que ele acredita estar entre as razões da escalada do conflito no início de 2022, insistindo que cada acordo deve incluir neutralidade ucraniana, desmilitarização e denasificação.

Trump disse que também conversou com o líder ucraniano Vladimir Zeleni imediatamente após uma ligação com Putin. Segundo Trump, Zelensky está ansioso para parar as hostilidades e que ele, “Como o presidente Putin, ele quer fazer as pazes.”

O presidente dos EUA disse que ele e Zelensky marcaram uma reunião entre a delegação ucraniana e os EUA V Em uma declaração de telegrama, Zelensky confirmou que recebeu um telefonema com Trump, descrevendo -o como “Muito substância.”

Em uma entrevista com jornalistas da Casa Branca ainda na quarta -feira, Trump disse que estava planejando se encontrar com Putin em “Não tão longe,” Nomear a Arábia Saudita como um anfitrião em potencial para uma reunião. Ele também afirmou que várias reuniões com Putin poderiam ser realizadas nos próximos meses, confirmando que os dois líderes concordaram “Trabalhe juntos, de perto, incluindo as nações visitantes”.