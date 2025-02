Os países europeus se reunirão em Paris na segunda -feira para discutir a segurança: França FM

O presidente da França, Emmanuel Macron, receberá os líderes dos principais países europeus na segunda -feira para discutir a segurança do continente. Foto do arquivo | Crédito da foto: AFP

O presidente da França, Emmanuel Macron, receberá os líderes dos principais países europeus na segunda-feira para discutir a segurança do continente, disse o ministro das Relações Exteriores Jean-Noel Barot, em meio às crescentes preocupações sobre os esforços dos Estados Unidos para acabar com a guerra da Ucrânia .

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse à Ucrânia e seus patrocinadores europeus nesta semana no início das discussões sobre a invasão da Rússia em uma ligação com seu colega russo Vladimir Putin.

O novo governo dos EUA também alertou seus aliados da OTAN de que a Europa não será mais sua principal prioridade de segurança e que pode mudar as forças à medida que muda o foco na China.

“O presidente reunirá os principais países europeus amanhã para discussões sobre segurança européia”, disse Barot à estação de rádio da França no domingo, sem dizer que nações elas participariam.

A reunião em Paris na segunda -feira à tarde seria incluída na Grã -Bretanha, Alemanha, Polônia, Itália, Dinamarca e chefe da OTAN, Marc Rutte, e o chefe da UE Ursula von der Leyen, disse que uma fonte diplomática européia para o AFP

A mídia britânica disse que o primeiro -ministro do Reino Unido, Keir Starmer, deve comparecer.

O Kremlin pressionou as negociações, que começarão na Arábia Saudita nos próximos dias, para discutir não apenas a guerra da Ucrânia, pois se aproxima de um terceiro aniversário, mas também uma segurança européia mais ampla.

Isso causou medo entre as nações européias de que Putin poderia reviver as demandas que ele flutuou antes da invasão de 2022, com o objetivo de limitar as forças da OTAN na Europa Oriental e a participação dos Estados Unidos no continente.

‘Somente os ucranianos podem decidir’

Falando na Conferência de Segurança de Munique no sábado, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy pediu a criação de um exército europeu, argumentando que o continente não podia mais contar com Washington.

Zelenskyy disse que não deve haver “decisão sobre a Ucrânia sem Ucrânia” ou “na Europa sem a Europa”.

Barrot disse: “Somente os ucranianos podem decidir parar de lutar e apoiá -los até que eles tomem essa decisão”.

Os ucranianos “nunca pararão desde que não tenham certeza de que a paz sugerida será duradoura”, acrescentou.

“Quem pode fornecer garantias? Eles são europeus”.

O enviado especial de Trump à Ucrânia, Keith Kellogg, disse no sábado que a Europa não estaria diretamente envolvida nas conversas, embora ainda tivesse uma “contribuição”.

Quando perguntado se os europeus estariam sobre a mesa, Kellogg respondeu: “Eu sou da Escola de Realismo, acho que isso não vai acontecer”.

O Secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, parece descartar a Ucrânia para ingressar na OTAN ou retomar todo o seu território perdido desde 2014.

O presidente finlandês Alexander Stubb disse no domingo que as conversas entre os Estados Unidos e a Rússia sobre a Guerra da Ucrânia não devem reescrever a segurança européia.

“Não há como abrir a porta para essa fantasia russa de uma nova ordem de segurança indivisível, onde você pode fazer esferas de interesse”, disse ele.

A Finlândia compartilha uma fronteira de 1.300 km com a Rússia.