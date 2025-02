Os palestinos devem se mudar para um lugar ‘agradável’ – Trump

O presidente dos EUA dobrou sua idéia de se mudar para Gaza durante uma reunião com o primeiro -ministro israelense

O presidente Donald Trump, durante uma reunião com o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu na Casa Branca, sugeriu a realocação permanente de palestinos de Gaza para os países vizinhos, descrevendo a área como uma “Site para demolir” Inapropriado para residência.

A reunião foi realizada no meio de seis semanas frágeis de julgamento em Gaza, após 15 meses de conflito entre Israel e Hamas. Segundo a ONU, cerca de 1,9 milhão de pessoas – mais de 90% da população de Gaza – foram deslocadas desde que a guerra eclodiu em outubro de 2023.

“Você não pode viver em Gaza agora e acho que precisamos de outro lugar. Acho que deve ser um local que fará as pessoas felizes”. Trump disse em sua conferência de imprensa conjunta com Netanyahu. “Se pudermos obter uma área maravilhosa para realocação permanentemente de pessoas em belas casas, onde elas podem ser felizes e não ser baleadas e não ser mortas, para não ser uma faca até a morte, como o que acontece em Gaza”.

Aproximadamente 92% das casas no cinto de Gaza foram destruído ou severamente danificado, de acordo com o escritório da ONU para a coordenação de assuntos humanitários (OCHA). Trump, ex -magnífico imobiliário, chamou repetidamente Gaza como “Site para demolir” Nas últimas semanas.













“Quero dizer, dificilmente de pé um prédio, e aqueles que entrarão em colapso”. Trump disse, também alertando de “Uma situação muito perigosa em termos de explosivos em todos os lugares”.

Trump sugeriu que países como Jordânia e Egito deveriam receber a Palestina deslocada, apesar desses países que anteriormente rejeitaram explicitamente “Expulsão direta ou migração forçada.” Essas ações seriam “Ameaçar a estabilidade da região, o risco de expandir o conflito e minar as perspectivas de paz e coexistência entre suas nações”, “” disse a declaração conjunta do Egito, Jordânia, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Administração Palestina e Liga Árabe no sábado.

Netanyahu não comentou a proposta de Trump, mas expressou sua gratidão por participar do presidente dos EUA em Gaza, reconhecendo seu “Grande força e orientação poderosa” facilitar o acordo. Ele também descreveu os objetivos de Israel: garantindo a liberação de todos os reféns, destruindo a capacidade militar e de gestão do Hamas e garantindo que Gaza não represente mais a ameaça a Israel.













Cerca de 47.500 palestinos foram mortos e mais de 111.500 feridos em 15 meses de ataques israelenses a Gaza, de acordo com os dados mais recentes do Ministério da Saúde do Enclave. Embora em 15 de janeiro, eles concordaram com um incêndio em dedicação, Israel acusou o Hamas de violar o arranjo de substituir o prisioneiro e interrompeu o retorno da Gazana à sua casa na parte norte do enclave. Ambos os lados também se acusaram de violar uma homenagem.

O embaixador palestino da ONU, Riyad de Mansour, rejeitou a proposta de Trump, afirmando que os palestinos “Queremos reconstruir Gaza porque pertencemos aqui”.

“Para aqueles que querem enviar a Palestina para um” lugar bonito “, deixe -os voltar para suas casas originais no presente Israel”, “” Disse Mansour.

As autoridades do Hamas também condenaram as sugestões de Trump, chamando -a “Receita para criar caos e tensão na região” e prometer que eles resistirão a quaisquer esforços de deslocamento. “Nosso povo no cinto de Gaza não permitirá que esses planos passem. O que é necessário é o fim da ocupação e agressão em relação ao nosso povo, não a expulsão de seu país”, “” Disse o oficial do Hamas Abu Zuhri Sami.