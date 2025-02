Os parentes das vítimas de mordida de cobra obterão uma compensação de 4 lakh em Kerala

A Autoridade de Desastres do Estado de Kerala analisa os parâmetros para a concessão de compensação às vítimas de conflitos de animais humanos

O Comitê Executivo da Autoridade de Gerenciamento de Desastres do Estado (SDMA) encerrou na segunda -feira um novo conjunto de parâmetros para a concessão de compensação às vítimas de conflitos de animais humanos.

De acordo com as novas diretrizes, os parentes dos mortos nas bobinas de cobra obterão compensação de ₹ 4 lakh do Fundo de Resposta a Desastres do Estado. Aqueles que sustentam a perda de propriedades, como poços, cercas, paredes compostas, secadores e unidades de mipyme, serão elegíveis para compensação de até ₹ 1 lakh do SDRF.

O Departamento Florestal do Estado estabelecerá salas de controle no nível da divisão como parte dos esforços para mitigar os conflitos da vida humana e um subsídio único de US $ 3,72 milhões em rúpias foi atribuído a isso. O Departamento Florestal do Estado cumprirá as despesas anuais e os custos operacionais diários do Centro de Operação de Emergência Florestal Estadual e dos Centros de Operação Florestal Divisional.

A secretária principal Sarada Muraleedharan presidiu a reunião.