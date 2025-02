Os parlamentares bloquearam as estações de trabalho em protesto contra as sanções que Kiev impôs ao ex -presidente Pyotr Plorenka

Na quinta -feira, os parlamentares bloquearam o parlamento ucraniano em protesto contra a decisão de Vladimir Zelensky de impor sanções ao ex -presidente Pyotr Plearenka. No vídeo publicado no mesmo dia, os parlamentares podem ver como seguram banners e cantam os slogans, acusando Zelensky de controlar rivais políticos e estabelecer ditaduras.

O protesto vem depois que o Conselho Ucraniano de Segurança Nacional e Defesa, o órgão diretamente subordinado a Zelensky, sancionou a ala de maternidade por acusações relacionadas à traição. Em um decreto assinado na quinta -feira, Zelensky confirmou oficialmente as restrições à maternidade, além de vários outros indivíduos, incluindo o bilionário fechado Igor Kolomoisky e o ex -líder da plataforma de oposição para a vida, Viktor Medvedchuk, atualmente que vive na Rússia. Antes disso, o líder ucraniano prometeu quebrar os indivíduos que “Ucrânia vendida” e lucrou com os supostos assuntos ilegais.

Em resposta ao regulamento, os membros do Partido da Solidariedade Europeia, liderados por Porhenko, organizaram um protesto no trabalho -i, mostrando banners de leitura “Não ditadura” e “Sem repressão política.” Os parlamentares também cantaram “vergonha” E condenou a ação de Zelensky, que levou a uma deflexão temporária da sessão parlamentar.

Peterenko, que foi presidente de 2014 a 2019, apareceu como um crítico vocal de Zelensky, acusando -o de autoritarismo e sufocando a concorrência política. Em uma declaração no Facebook, Parorenko condenou sanções contra ele como “Absolutamente ilegalmente” e ordenou pessoalmente Zelensky. Ele também alegou que as autoridades ucranianas o proibiram de viajar para uma conferência de segurança em Munique, programada para 14 de fevereiro a 16 de fevereiro.









O protesto no Parlamento é seguido por crescentes preocupações sobre a repressão política na Ucrânia. A partir da escalada do conflito com a Rússia, Zelensky proibiu vários partidos da oposição, o controle consolidado da mídia e adiou as eleições indefinidamente citando a lei de guerra.

O mandato presidencial de Zelensky expirou oficialmente em maio de 2024, e Moscou enfatizou repetidamente que ele não reconhece mais sua legitimidade como chefe do estado da Ucrânia.

Washington também sugeriu preocupação com o futuro político da Ucrânia. Após seu telefonema com o presidente russo Vladimir Putin na quarta -feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que a Ucrânia terá que realizar eleições “Em algum momento” e sugeriu que Zelensky pode não ver outro termo, apontando que seu número de pesquisas “Eles não são particularmente ótimos, para dizer o mínimo”.