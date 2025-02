Os partidos da oposição devem falar pelos críticos de Modi, diz o político indiano-americano Kshama Sawant

Kshama Sawant, um político indiano-americano e crítico do direito hindu da Índia, “instou” a oposição política do país a falar por críticos como ela, dizendo que está interessada em fazê-lo.

Em uma entrevista virtual para O hinduA Sra. Sawant se referiu à “total incapacidade da oposição política de apresentar uma agenda unificada para os trabalhadores, não apenas na Índia, mas em todo o mundo. E foi isso que levou à escolha de (Donald) Trump (nos Estados Unidos) e (Narendra) Modi (na Índia) “.

“Ele exortaria a oposição política da Índia a falar por aqueles como eu, Ashok Swain, avançou outros críticos de Modi ao qual um visto foi negado”, foi negado a sra. Sawant, cujo pedido de visto para visitar sua mãe doente em Bengaluru, eles foram negou duas vezes. 2024. Ela disse que os partidos da oposição devem se juntar para afirmar que não apoiariam “uma agenda desumana onde cidadãos indianos, como minha mãe, não podem encontrar suas próprias famílias”.

“Não tivemos esse protesto pela oposição política”, disse Sawant, ex -membro do Conselho Municipal de Seattle.

Ashok Swain é professor de origem indiana com sede na Suécia, cuja cidadania no exterior da Índia foi revogada em julho de 2023 por “desfrutar de atividades hostis à soberania e integridade da Índia”. O Avançou Dias é o ex -chefe do escritório do Escritório do Sul da Ásia no sul da Australian Broadcasting Corporation, que deixou a Índia em abril de 2024, citando uma extensão de negação de visto para seus relatórios sobre o período anterior ao Geral das Eleições da Índia, uma declaração Isso foi contestado pelo governo de Modi.

“Devemos lembrar que isso está acontecendo em um momento em que o governo Trump está aprovando ordens executivas anti -imigrantes extremas. Isso ficou evidente pelos 104 índios sem os documentos apropriados que foram acorrentados e enviados de volta a um avião militar americano. Devemos lembrar que Trump montou no poder com promessas de deportação em massa como essas e lançando uma série completa de ataques no local de trabalho. Então, há um frio, mas há um fracasso absoluto do Partido Democrata ao falar contra essas medidas. E é um caso semelhante na Índia ”, disse a sra. Sawant.

A mãe da sra. Sawant, Vasundhara Ramanujam, 82, é professora aposentada. Ela mora com a irmã mais velha da sra. Sawant em Bangalore. A sra. Vasundhara foi diagnosticada com doenças cardíacas isquêmicas, hipertensão, doença renal crônica e uma variedade de outras doenças enfraquecidas, diz a carta de seu médico visto por O hindu. A carta foi apegada ao pedido de visto de emergência da sra. Sawant e seu marido Calvin Priest há três semanas. “Os vistos de emergência são concedidos em questão de dias, mas até agora não recebemos nenhuma resposta. Enquanto meu marido recebeu vistos durante os dois últimos pedidos, nenhum motivo para a negação do meu visto foi declarado. O que mais é isso, mas represálias políticas? Perguntou a Sra. Sawant. A sra. Sawant disse que está explorando um desafio legal à sua negação de visão, mas que o processo ainda não começou.

Depois de concluir uma década no Conselho da Cidade de Seattle, a Sra. Sawant estabeleceu uma organização política: os trabalhadores retornam o retorno, defendendo um salário mínimo federal de US $ 25 por hora, sindicalizado trabalho em grande tecnologia, para aproveitar o que ela chama “Frustração acumulada contra o Partido Democrata” por apoiar grandes empresas. Ano, o maior salário mínimo nos Estados Unidos, o salário mínimo federal, US $ 7,25 por hora, permanece inalterado desde julho de 2009.

A Sra. Sawant se reuniu com sucesso para aprovar uma série de resoluções contra as medidas do governo Modi, como a Lei de Emenda à Cidadania em fevereiro de 2020, estabelecendo um precedente para outras cidades continuarem. Em 21 de fevereiro de 2023, Seattle se tornou a primeira cidade dos Estados Unidos a proibir a discriminação de castas, através da legislação do Conselho da Cidade, uma medida defendida pela sra. Sawant.

“O que as pessoas fizeram como Pramila Jayopal e Rue Khanna (líderes democratas do congresso de Washington e Califórnia, respectivamente) da diáspora indiana para combater a agenda de Trump? Eles ficaram em silêncio”, disse a sra. Sawant. A Índia para a inclinação do direito nos dois países, a sra. Sawant disse: “Ela está interessada em recuperar pessoas comuns”.

Ela disse que era sua abdicação de seu papel de voz para os trabalhadores e seu apoio à “classe multimilionária”, tanto na Índia quanto nos Estados Unidos, que levou os cidadãos desses países a votar em Trump e Modi. “Não há oposição viável”, disse Sawant, “a única saída é um movimento independente da classe trabalhadora”.