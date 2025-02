Os passos do governo para os trabalhadores da meia -condição precisam de arquitetura nacional da Seguridade Social para eles, diz o Congresso

O governo só se comprometeu com os passos “pouco entusiasmados” de registrar trabalhadores de concertos em e-shram e incluí-los sob Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, disse o Congresso no domingo (2 de fevereiro de 2025). Arquitetura Nacional de Seguro Jurídica e Social para esses trabalhadores.

O ataque do Congresso ocorreu um dia após o Ministro das Finanças, Nirmala Sitharaman, anunciou um esquema de seguridade social para os trabalhadores de um concerto de crore envolvido com plataformas on-line e disse que o governo lhes fornecerá cartões de identidade e facilitará seu registro no e-shram portal.

A sra. Sitharaman disse que esses trabalhadores receberão atenção médica sob o primeiro-ministro Arogya Yojana.

Em uma publicação em X, Jairam Ramesh, secretário geral do Congresso, Jairam Ramesh, disse que o governo finalmente despertou com a dor dos trabalhadores da Índia, mas apenas “comprometeu-se a intermediários” para registrá-los em e-shram e incluí-los sob O Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Aregya Yojana (AB-PMJAY).

O líder da oposição no Lok Sabha Rahul Gandhi tem sido a voz principal dos trabalhadores de concertos indianos do Bharat Jodo Yatra, disse Ramesh.

Os governos do Congresso em Telangana e Karnataka e o ex -governo do Congresso no Rajastão trouxeram uma poderosa legislação para fornecer justiça aos trabalhadores de concertos.

O Seguro Social para os Trabalhadores de Concertos também foi uma garantia importante concedida pelo Nyay Patra do Congresso Nacional Indiano para as eleições de 2024 Lok Sabha, disse ele.

O governo tem um longo caminho a percorrer antes de conversar com as leis estaduais do Congresso para o bem -estar dos trabalhadores de concertos, disse Ramesh.

“Por exemplo, o Projeto de Direito dos Trabalhadores de Concertos (Seguro Social e Bem -Estar) baseado na plataforma Karnataka, 2024 é uma legislação baseada em direitos históricos que trazem direitos formais e de previdência social aos trabalhadores de concertos com base em plataformas no estado”, disse ele.

Citando algumas características -chave da legislação, Ramesh disse que estabelece o fundo de previdência social e assistência social do trabalhador do show, bem como o Conselho de Bem -Estar dos Trabalhadores para os Trabalhadores para defender os trabalhadores. Peça o registro obrigatório de todos os trabalhadores do concerto com o governo, disse Ramesh.

De acordo com as disposições do projeto, Ramesh disse que os agregadores não podem mais cancelar um trabalhador sem dar uma notificação prévia de 14 dias e uma razão válida e os agregadores devem fazer pagamentos aos trabalhadores de concertos toda semana.

“Por mais que os governos estaduais possam fazer, a Índia precisa de uma arquitetura nacional de seguridade jurídica e social para os trabalhadores de concertos. As etapas de detenção do governo do sindicato estão longe de ser suficientes”, disse Ramesh.