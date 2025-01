Os PBMs faturaram bilhões e aumentaram os preços dos medicamentos especiais em mais de 1.000 por cento: FTC

A Comissão Federal de Comércio (FTC) divulgou na terça-feira seu segundo relatório provisório sobre gestores de benefícios farmacêuticos (PBMs), dizendo que os principais intermediários da indústria geram bilhões em receitas por meio da integração vertical, do domínio da indústria e do aumento nos preços de medicamentos especializados.

O relatório analisou especificamente as práticas comerciais da Caremark Rx, Express Scripts e OptumRx, que são propriedade da CVS Health, Cigna e UnitedHealth Group, respectivamente. Estas empresas são consideradas as “três grandes” da indústria de PBM e controlam aproximadamente 60 por cento do mercado.

“O segundo relatório provisório da equipe da FTC conclui que os três principais gestores de benefícios farmacêuticos aumentaram os custos de uma ampla gama de medicamentos que salvam vidas, incluindo medicamentos para tratar doenças cardíacas e câncer”, disse a presidente da FTC, Lina Khan, em um comunicado.

Khan disse durante uma reunião aberta da comissão da FTC para discutir as conclusões na terça-feira que a comissão de cinco pessoas votou por unanimidade pela publicação do relatório.

De acordo com o relatório, os “3 Grandes” PBMs aumentaram os preços de muitos medicamentos genéricos especializados em centenas ou milhares de por cento.

Aumentos significativos de preços para 51 destes medicamentos ajudaram as farmácias afiliadas ao PBM a gerar 7,3 mil milhões de dólares em receitas entre 2017 e 2022. A comissão observou que estes preços excederam o Custo Médio Nacional de Aquisição de Medicamentos (NADAC) para estes medicamentos.

Conforme observado no relatório, não existe uma definição estabelecida do que são medicamentos especiais. O Gabinete do Inspetor Geral do Departamento de Saúde e Serviços Humanos disse anteriormente que um produto pode ser considerado um medicamento especial porque pode ser “caro; difícil de manusear, monitorar ou administrar; ou tratar condições raras, complexas ou crônicas”. “

A FTC descobriu que 22 por cento dos medicamentos especializados dispensados ​​pelas farmácias afiliadas ao PBM tinham uma margem de lucro superior a 1.000 por cento, enquanto 41 por cento tinham uma margem de lucro entre 100 e 100 por cento. Entre os medicamentos com marcação superior a 1.000 por cento, metade deles apresentava marcação superior a 2.000 por cento.

Em 2023, os três principais PBMs distribuíram o maior número de medicamentos especiais nos EUA, com 68%, um aumento de dois dígitos em relação a quando distribuíram 54% dos medicamentos especiais em 2016.

“Os medicamentos genéricos especializados representaram um centro de lucro crescente para os Três Grandes PBMs e suas farmácias afiliadas durante o período do nosso estudo, de 2017 até parte de 2022”, concluiu o relatório.

“Dada a combinação de altas taxas de reembolso e grandes volumes de distribuição, as farmácias afiliadas das 3 Grandes PBMs geraram níveis significativos e crescentes de receitas superiores ao custo estimado de aquisição (NADAC) nos medicamentos genéricos especializados com maior margem de lucro durante o período de estudo, enquanto os 3 Grandes PBMs também pareciam obter receitas significativas do preço diferenciado destes medicamentos, em conjunto”, continuou o relatório, ao mesmo tempo que observou que os patrocinadores dos planos e os pacientes pagaram “substancialmente”. mais nesse mesmo período de tempo.

O advogado antitruste Austin Ownbey falou em nome da Pharmaceutical Care Management Association (PCMA), uma organização comercial que representa os PBMs, durante a reunião aberta da comissão na terça-feira.

“A PCMA está muito preocupada com o facto de um segundo relatório intercalar sobre medicamentos especializados não ser provavelmente nada mais do que uma peça promocional sem provas de apoio”, disse Ownbey. “Os medicamentos especializados oferecem o tratamento mais eficaz e, em alguns casos, o único, para doenças e condições que historicamente tinham poucas opções de tratamento, como esclerose múltipla, fibrose cística, câncer e doenças autoimunes”.

As práticas de PBM têm sido objeto de um escrutínio bipartidário significativo no Congresso. Os senadores Elizabeth Warren (D-Mass.) e Josh Hawley (R-Mo.), bem como os deputados Jake Auchincloss (D-Mass.) e Diana Harshbarger (R-Tenn.), pediram à FTC que emitisse seu segundo relatório intercalar. relatório da equipe. Os legisladores disseram esperar que o relatório informasse a futura legislação PBM.

