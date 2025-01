Os peregrinos continuam indo para Maha Kumbh, sem movimentos VIP em 3 datas especiais de banho

Milhões de devotos foram para o Triveni Sangam e outros Ghats em Maha Kumbh para levar as pessoas um dia após a tragédia da debandada.

Segundo o governo do estado, mais de 2,06 milhões de rúpias tomaram o banho sagrado até as 20h, segundo o governo do estado.

Leia também: Maha Kumbh Desenvolvimentos de Stampede: 30 mortos, 60 feridos em Prayagraj; Investigação judicial ordenada

A pressão da multidão foi relativamente menor na quinta -feira (30 de janeiro de 2025) e todas as pontes foram reabertas, permitindo um movimento mais suave na área de Mela, disseram as autoridades.

Com o foco na administração da multidão depois que a debandada deixou pelo menos 30 pessoas mortas e 60 feridas, o governo do estado disse que o governo não aplicará protocolos VIP nos dias especiais de banho de 3, 12 e 26 de fevereiro.

Mais de 29,64 milhões de devotos levaram o SNAN até quinta -feira (30 de janeiro de 2025).

Enquanto os devotos desafiaram o frio antes do amanhecer e reduziram a visibilidade de prosseguir para o Ghats para o banho ritual, muitos outros passaram noites de insônia esperando por notícias de seus entes queridos desaparecidos.

De acordo com uma circular, o governo disse que havia anunciado a decisão sobre o movimento VIP antes do início de Kumbh Mela, e agora uma implementação estrita desta diretiva começou.

“Esta iniciativa visa garantir uma experiência suave e memorável para os peregrinos em geral, o que lhes permite participar de banhos sagrados sem interrupções causadas por movimentos VIP, desvios de rotas de segurança ou restrições”, disse ele.

Além disso, o governo ordenou que os movimentos VIP e VVIP fossem notificados com pelo menos uma semana de antecedência.

O governo também pediu ao público que exerça paciência durante as grandes reuniões esperadas em Basant Panchami, Magh Purnima e Mahashivratri e pediu que tomassem as precauções necessárias enquanto participavam desses festivais do banheiro.

Dig Maha Kumbh Vaibhav Krishna disse que a polícia está trabalhando ativamente em acordos de segurança para a próxima Snan Amrit em Basant Panchami Snan (3 de fevereiro), garantindo medidas estritas na área de Mela.

Ele disse que todas as pontes reabriram, permitindo um movimento mais suave dentro da área de Mela.

No entanto, antes de Basant Panchami, novas restrições serão impostas aos principais locais para melhor gerenciamento de multidão e mais funcionários da polícia e forças de segurança serão implantadas, acrescentou Krishna.

Após o trágico incidente na quarta -feira (29 de janeiro de 2025), as 30 pontonas pontes na área de Mela operavam sob um sistema de tráfego único. Isso significava que cada ponte permitia o movimento em uma única direção, com uma ponte de Ponto paralela designada para as rotas de retorno.

Na previsão do Basant Panchami Bathing Festival, os serviços de saúde em Mahakumbh Nagar foram fortalecidos, informou o governo quinta -feira (30 de janeiro de 2025) à noite.

Após as diretrizes do ministro principal, as equipes médicas implantaram ativamente em campo desde quinta -feira (30 de janeiro de 2025).

Um total de 23 hospitais foi preparado, equipado com 360 camas, para garantir o bem -estar dos devotos. Uma equipe médica especial realizou uma inspeção exaustiva no recinto de feiras para avaliar esses acordos.

Além disso, 10 publicações de primeiros socorros foram estabelecidas com uma cama cada uma para fornecer assistência médica imediata.

Em outro comunicado, ele disse que o secretário principal e o DGP inspecionaram o local do incidente de Maha Kumbh e revisaram os preparativos para a próxima Snan Amrit.

“O incidente em Mahakumbh é lamentável, agora garante um erro zero de Snan Amrit”, enfatizou os dois oficiais em uníssono.

O superintendente policial (tráfego) Anshuman Mishra disse Pti que a área permaneceria uma área sem veículos até que a multidão esteja completamente dispersa.

No entanto, veículos externos não teriam permissão para entrar na cidade até que a multidão saia da área de Mela e acrescentasse serviços essenciais, como veículos da administração policial, ambulâncias e máquinas de sucção; no entanto, eles poderiam entrar.

Enquanto isso, a Comissão Judicial de Três Membros criou o governo de Uttar Pradesh para investigar a debandada visitará o local na sexta -feira (31 de janeiro de 2025).

O duro chefe do painel de Kumar, um juiz aposentado do Tribunal Superior de Allahabad, disse que a comissão tem um mês para concluir sua investigação, mas tentará acelerá -la.

O secretário -chefe de Uttar Pradesh, Bunj Kumar Singh, e o diretor geral da polícia, Prashant Kumar, também são Mahakumbh Nagar para investigação detalhada sobre a debandada e também uma revisão exaustiva dos acordos na área de Mela nas direções dos endereços do primeiro -ministro Yogi Adityanath.

Eles visitaram o Hospital Swaroop Rani Nehru em Prayagraj e garantiram que “o primeiro -ministro emitiu instruções claras de que nenhum esforço deveria ser salvo em seu tratamento”.

O deputado de Allahabad Ujjwal Raman Singh também visitou os feridos no hospital. O líder do Congresso criticou fortemente o governo e a polícia de Kumbh, qualificando o incidente como um “grande fracasso na administração da multidão”.

Ele também alegou que o governo Kumbh era negligente e não seguiu conselhos de especialistas, apesar dos avisos repetidos.

Quando a sessão do Orçamento do Parlamento começará na sexta -feira (31 de janeiro de 2025), as partidas da oposição exigiram uma discussão sobre a suposta má administração do festival Maha Kumbh.

Em uma reunião de todos os partidos presididos pelo ministro da Defesa Rajnath Singh, na véspera da sessão, os partidos da oposição também acusaram o centro de politização da congregação de Kumbh e a prevalência da cultura VIP às custas do homem comum.

Em Maha Kumbh, os devotos não foram descartados pelo frio antes do amanhecer e uma visibilidade reduzida devido à densa névoa na tentativa de dar um mergulho em busca de ‘Moksha’ ou salvação.

O tempo estava limpo gradualmente e a luz brilhante da luz se espalhou pela área de Kumbh Mela. No entanto, o influxo de peregrinos a Sangam e outros ghats permaneceu constante ao longo do dia.

Muitos devotos continuaram a avançar em direção a Sangam do lado da cidade de Prayagraj através do Kachchap anão, enquanto vários outros que haviam chegado para Mauni Amavasya e os rituais subsequentes foram vistos de volta à cidade.

“Até agora, mais de 27,58 milhões de devotos perceberam Maha Kumbh”, afirmou o governo.

Dig Krishna esclareceu que, de acordo com as diretrizes oficiais, não havia movimento VIP na área de Mela em Mauni Amavasya, e o mesmo protocolo para Basant Panchami será seguido.

Triveni Sangam, considerado o banheiro mais sagrado, está localizado ao lado da área de Mela, enquanto vários outros ghats, localizados ao longo do Ganges e mais próximos dos Akharas, estão do lado oposto, conectados por essas pontones de Bridges

Geeta Agawal, que viajou de Guwahati em Assam com sua família, disse Pti“Eu vim com meus filhos e netos para dar saudação sagrada sobre Mauni Amavasya, mas devido à multidão avassaladora, não pudemos nos comunicar com Triveni Sangam. Hoje, estamos tentando novamente, mas se não pudermos fazê -lo, daremos um mergulho em outro ghat para procurar bênçãos.

Além disso, ele mencionou as dificuldades enfrentadas para navegar na área de Mela, uma vez que as instruções não estavam claras em vários pontos. Na quarta -feira (29 de janeiro de 2025), ele teve que confiar na orientação de outras pessoas várias vezes, o que às vezes a levava na direção errada.

Prmod Panwar, que vem de Gurugram em Haryana, disse que chegou a Mahakumbh Nagar na quarta -feira (29 de janeiro de 2025) com sua família e voltou agora.

“Hoje fizemos um mergulho cedo. Viemos aqui ontem, mas estava muito cheio. Hoje a situação é melhor. Agradecemos ao PM Modi e ao Sr. Yogi pelos acordos ”, disse ele Vídeos PTI.

O residente de Délhi, Asha Patel, também estava entre os que deram um mergulho.

“Continuamos ouvindo algo bom ou ruim sobre o que está acontecendo, mas não nos concentramos nisso. Ele estava querendo vir a Maha Kumbh por um longo tempo e finalmente aconteceu. Graças a Modi, Yogi, nossos deuses e ancestrais ”, disse ele.

Em uma tentativa de fortalecer ainda mais os acordos, o governo de Uttar Pradesh disse que também exibirá dois ex -oficiais superiores no dever de Mela: Ashish Goyal, que serviu como Comissário de Divisão de Prayagraj pelo Kumbh 2019, e Bhanu Goswami, ex -vice -presidente da Autoridade de Desenvolvimento Agra.

“Além disso, cinco oficiais especiais são designados no nível do secretário para supervisionar as operações. Todos eles permanecerão em Prayagraj até 12 de fevereiro para ajudar a racionalizar os arranjos ”, disse Adityanath.

Na quarta -feira (29 de janeiro de 2025), mais de 7,64 milhões de devotos tiveram um ‘SNAN’ em Maha Kumbh, o mais alto em um único dia até agora.

O Maha Kumbh, considerado entre os peregrinos hindus mais sagrados e realizado uma vez em 12 anos, começou em 13 de janeiro e continuará até 26 de fevereiro.