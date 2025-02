Os pesquisadores desenvolvem uma ferramenta para ajudar os sobreviventes do AVC para recuperar funções cognitivas

A deterioração cognitiva é uma conseqüência comum do derrame, caracterizado por déficits no funcionamento cognitivo, linguagem e habilidades funcionais. | Crédito da foto: Getty Images

A introdução de uma abordagem de avant -garde para a neurocilitação, uma equipe de psicólogos de Indore, um dos quais anteriormente com Nimhans, desenvolveu uma ferramenta inovadora para ajudar os sobreviventes de derrames para recuperar funções cognitivas.

Seu estudo, publicado no mês passado em Relatórios científicosUma natureza da natureza ofereceu uma nova esperança para acariciar os sobreviventes. A deterioração cognitiva é uma conseqüência comum do derrame, caracterizado por déficits no funcionamento cognitivo, linguagem e habilidades funcionais. Abordagens tecnológicas inovadoras, como ressentimento cognitivo computadorizado, oferecem estratégias promissoras para mitigar os desafios cognitivos. No entanto, apesar de seu potencial, o impacto dessas intervenções na função neuropsicológica e nas capacidades da vida diária tem maus resultados.

Para enfrentar esses desafios, uma equipe liderada por Amit Kumar Soni, do governo, MLB Girls PG College e a Universidade Devi Ahilya, desenvolveram um treinamento cognitivo adaptativo ao computador, uma ferramenta que fornece reabilitação personalizada.

“A ferramenta Cact funciona como um jogo, adaptando -se em tempo real às habilidades do paciente. Visa que as habilidades cognitivas críticas, como memória, atenção e solução de problemas, através de exercícios personalizados. Ao contrário de soluções de tamanho exclusivas, Cact diz que os pacientes são constantemente desafiados sem se sentirem sobrecarregados ”, explicou o Dr. Soni, que estava anteriormente com Nimhans.

Recomendações

A investigação envolveu 50 participantes do sexo masculino que se recuperaram do derrame recente. “Neste estudo controlado aleatório, avaliamos a eficácia de um programa de treinamento cognitivo (CACT) (quatro semanas, domínio múltiplo, domínio múltiplo, em pacientes com comprometimento cognitivo após derrame. Os participantes foram designados aleatoriamente para o grupo experimental, que foi submetido ao programa de cactos adaptados aos níveis de desempenho individual ou a um grupo de controle ativo que recebeu atendimento padrão ”, disse o médico.

A avaliação se concentrou em funções neuropsicológicas, como atenção, memória e processos executivos, juntamente com as habilidades diárias da vida. Os resultados indicaram que os participantes do grupo CACT exibiram melhorias notáveis ​​em várias áreas cognitivas, incluindo a velocidade de processamento, a fluidez da categoria e o nome do confronto visual em comparação com o grupo controle. No entanto, as melhorias nas habilidades funcionais, que cobrem as atividades básicas e instrumentais da vida cotidiana (AVD), foram mínimas, sem alterações significativas relatadas após a intervenção.

Destacando a importância dessas descobertas, o Dr. Soni disse: “O Cact oferece uma combinação única de acessibilidade e personalização. Ao ajustar as tarefas às habilidades individuais, ele garante que cada paciente possa obter uma recuperação cognitiva significativa.

Embora as melhorias cognitivas tenham sido claras, o estudo observou um impacto mínimo em tarefas diárias, como finanças ou gerenciamento de cozinha. Os pesquisadores planejam expandir os recursos da ferramenta para abordar as aplicações práticas na vida cotidiana.

Impacto

Mohit Kumar por Aiims Bhopal, um colaborador -chave do projeto, disse que o sistema de cactos tem o potencial de transformar a neurorrehabilitação em todo o mundo. “Seu projeto em casa o torna acessível a pacientes que não podem visitar clínicas regularmente, e sua acessibilidade garante que o custo não seja mais uma barreira para a recuperação. Hospitais, clínicas e centros de reabilitação em todo o mundo podem integrar o cacto em seus serviços, estendendo seus benefícios a uma população mais ampla ”, disse o médico.

O Dr. Soni trabalhou com o Dr. Kumar e Saroj Kothari, da Universidade Devi Ahilya, para desenvolver e testar o Cacto. Sua experiência combinada em psicologia, psiquiatria e neurorrehabilitação garantiu uma abordagem abrangente e cientificamente rigorosa.

“Esta pesquisa representa as crescentes contribuições da Índia para a inovação global da saúde. Esta ferramenta não é apenas para a Índia. É uma solução que pode ser usada em hospitais e clínicas em todo o mundo ”, disse o Dr. Kothari.

A equipe planeja expandir suas pesquisas para incluir mulheres, idosos e vários grupos de pacientes, garantindo a eficácia da ferramenta entre as populações. Eles também estão explorando maneiras de disponibilizar o cacto através de plataformas digitais, aumentando seu escopo e impacto.