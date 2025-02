Os pistoleiros identificam, eles matam sete viajantes de Punjabi no Paquistão: oficial do governo

Os ataques às forças de segurança e grupos étnicos aumentaram abruptamente nos últimos anos, especialmente contra os trabalhadores do Punjab no Paquistão. Imagem do arquivo de representação. | Crédito da foto: Reuters

Os pistoleiros no sudoeste volátil do Paquistão demitiram sete passageiros do ônibus morto depois de identificá -los como outra região, disseram as autoridades na quarta -feira (18 de fevereiro de 2025).

As forças de segurança estão lutando contra a violência sectária, étnica e separatista há décadas em empobrecida, mas rica em minerais, o que limita o Afeganistão e o Irã.

Os ataques contra forças de segurança e grupos étnicos aumentaram abruptamente nos últimos anos, especialmente contra os trabalhadores do Punjab, a província mais populosa e próspera do país e também uma importante base de recrutamento para os militares.

Os atacantes na noite de terça -feira revelam os pneus de um ônibus que viaja pelo Baluchistão ao longo de uma estrada perto da fronteira provincial com Punjab, disse Saadat Hussain, um alto funcionário do governo da região. AFP.

Os pistoleiros embarcaram no ônibus e exigiram ver os cartões de identidade dos passageiros.

“Os passageiros pertencentes à província de Punjab … foram removidos pelos terroristas e mortos”, disse Hussain.

“Eles já foram mortos a tiros.”

Ninguém assumiu a responsabilidade do ataque.

No entanto, o Exército de Libertação do Baluchistão (BL) é o grupo mais ativo da região, matando seis pessoas em um bombardeio em janeiro.

Os militantes separatistas mataram pelo menos 39 pessoas em ataques coordenados no ano passado, que atacaram amplamente o Punjabis étnico.

Em novembro, o BLA atribuiu a responsabilidade de um atentado na estação de trem principal de Quetta, que matou 26 pessoas, incluindo 14 soldados.

No passado, os militantes também dirigiam projetos de energia com financiamento estrangeiro, especialmente da China, acusando estranhos de explorar a região rica em recursos e excluir os moradores na parte mais pobre do Paquistão.

De acordo com um AFP A contagem, desde 1º de janeiro, pelo menos 67 pessoas, os grandes membros da maioria das forças de segurança, foram mortos em violência realizada por grupos armados que lutam contra o estado, principalmente no Ocidente que o Afeganistão faz fronteiras.

O ano passado foi o mais mortal em uma década para o Paquistão, com um aumento de ataques que mataram mais de 1.600 pessoas, incluindo 685 membros da polícia ou forças de segurança, de acordo com o Centro de Pesquisa e Estudos de Segurança, um grupo de análise baseado em Islamabad.

A violência é amplamente limitada às regiões de fronteira do país com o Afeganistão no norte e sul, com ataques principais e raramente.

Ocorre quando o torneio do Troféu dos Campeões começará no Paquistão a partir de quarta -feira, com oito equipes internacionais que visitam Rawalpindi, Karachi e Lahore sob melhor segurança.