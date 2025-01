Os playoffs do futebol universitário não são o problema: os resultados das quartas de final mostram que o sistema defeituoso é o maior problema

Adeus são ruins! Adeus são ruins!

Faça um favor a si mesmo. Se você ouvir alguém falar sobre um adeus no primeiro turno no futebol universitário Os playoffs ficam em desvantagem porque são atingidos na cabeça pelos quatro times que perderam a despedida na temporada inaugural do formato. Ou, se você for pacifista, corrija-os educadamente.

Adeus não são ruins. Você deveria querer adeus. Ignore os resultados de um formato que certamente apresenta falhas na forma como concede os intervalos, mas os intervalos em si são bons.

Embora o debate Rest vs. A ferrugem é um exercício de pensamento interminável que nunca será realmente resolvido, e pode haver algum mérito na ideia de um time estar enferrujado, usando as quartas de final do College Football Playoff como evidência que é falha em si mesma porque há tantos outros justificáveis razões pelas quais as quatro equipes com quebras perderam.

Vamos examiná-los, certo?

1. O sistema é falho

Já escrevi sobre isso antes e estou longe de ser a primeira pessoa a dizê-lo, mas Ao reservar despedidas para os campeões da conferência, você não está necessariamente recompensando as quatro melhores equipes.. Embora possamos (e fazemos) discutir sobre quem são os melhores times e como determiná-los, é justo dizer que a maioria concordaria que Boise State e Arizona State não eram na verdade dois dos quatro melhores times do país nesta temporada. .

Isso nos leva à próxima explicação…

2. Duas equipes dispensadas foram perdedoras de dois dígitos

Boise State foi azarão por 11,5 pontos contra Penn State. O estado do Arizona estava atrás do Texas por 13,5 pontos. Nenhuma de suas derrotas deveria ter sido uma surpresa, porque ambos foram grandes perdedores com as cartas contra eles.

A maior surpresa de seus dois jogos foi que o Arizona State se recuperou no segundo tempo e forçou o jogo a uma prorrogação dupla antes de cair. Além disso, embora Boise State tenha perdido por 17, foi um jogo de 3 pontos no final do terceiro, e Penn State marcou em um touchdown de 58 jardas nos 5 minutos finais para chegar a uma final de 17 pontos.

Você poderia argumentar que a ruptura foi essencial para o esforço de retorno do estado do Arizona contra um Texas machucado e espancado, e também ajudou o estado de Boise a aguentar antes de desistir tarde.

3. Georgia foi titular pela primeira vez no QB

O ataque da Geórgia marcou apenas 10 pontos e virou a bola várias vezes porque estava enferrujada, ou foi porque Gunner Stockton estava fazendo seu primeiro início de carreira em um jogo do College Football Playoff contra uma das melhores defesas do país? Nossa! Eu não tenho certeza.

Não estou dizendo isso para tirar nada do Notre Dame, que era claramente o melhor time do Sugar Bowl, mas qualquer um que tentasse culpar a derrota da Geórgia por uma semana extra de folga viu o futebol universitário pela primeira vez na vida quando eles ligue este jogo.

Se há algum jogo em que há uma chance realista de o intervalo ter sido um problema, esse jogo foi o Rose Bowl. Oregon fez 13 a 0 este ano, teve uma semana de folga e foi derrotado por um time do estado de Ohio que derrotou o Tennessee uma semana antes. Considerando todas as questões em torno do estado de Ohio após sua derrota para Michigan, pode-se argumentar que o jogo do Tennessee serviu como um alerta, e o Rose Bowl não é possível sem ele.

Você poderia argumentar isso. Estariam errados, mas é um país livre e não existem leis que o proíbam.

A verdade é que o Ohio State era o favorito para conquistar o título nacional antes do início da temporada e tem sido um dos melhores times do país durante todo o ano. Quando ele joga seu melhor jogo, não há muitos times que possam competir. Se você precisar de provas disso, Oregon perdeu para os Buckeyes por 20!

Se você precisar de mais evidências, Ohio State é o favorito para touchdown contra o Texas no Cotton Bowl da próxima semana. E se vencerem os Longhorns, também serão favoritos contra Penn State ou Notre Dame no Campeonato Nacional de Playoff de Futebol Universitário.

Ah, e ele também foi favorito contra o Oregon. Sim, aqui também não foi um adeus.