Os poderes e habilidades do Coisa nos rivais da Marvel listados

The Thing está pronto para se juntar Rivais da Marvel em breve e os fãs estarão ansiosos para saber quais poderes e habilidades ele traz para a batalha. O popular videogame também dará as boas-vindas aos outros membros do Quarteto Fantástico quando a 1ª Temporada: Eternal Night Falls começar. Conhecido por sua tremenda força, The Thing é um herói amado da Marvel que com certeza será uma adição divertida ao Marvel Rivals para os fãs.

Aqui estão todos os poderes e habilidades que Thing, também conhecido como Ben Grimm, terá em Marvel Rivals.

Quais são os poderes e habilidades de Thing em Marvel Rivals?

Junto com outros membros do Quarteto Fantástico, Thing, também conhecido como Ben Grimm, será adicionado à lista do Marvel Rivals em 10 de janeiro à 1h PST, conforme confirmado por um X oficial (anteriormente Twitter). A publicação anuncia o trailer da 1ª temporada: Eternal Night Falls. Com base em alguns vazamentos na internet, os fãs deduziram que Thing será um Vanguard, dada sua força e volume fenomenais. Além disso, ele também ostenta um corpo quase indestrutível com pele de pedra.

Quanto às suas armas, o vazamento também sugere que Thing usará seus punhos para lançar uma combinação de ataques contra os inimigos. Aqui estão todas as habilidades que The Thing terá, de acordo com os vazamentos: