Os preços da cerveja em Telangana aumentarão em 15 % a partir de hoje

O governo de Telangana emitiu ordens que melhoram os preços da cerveja no estado na terça -feira (11 de fevereiro de 2025) em 15 %.

Em uma ordem noturna emitida por Sam Rizvi, Secretário Principal (Renda), o diretor administrativo da Telangana Beverages Corporation Limited foi autorizado a implementar as recomendações do Comitê de Fixação de Preços. O comitê retirado do juiz Jaiswal sobre preços recomendou o aumento do MRP em cerveja em 15 %.

Após a recomendação do comitê, o MRP Hase aumentou com efeito na terça -feira (11 de fevereiro de 2025) em 15 %.