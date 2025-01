Os preços do Bitcoin disparam depois que os EUA divulgam dados de CPI, o chefe da Indodax afirma que a confiança dos investidores está fortalecida

Jacarta – A divulgação dos dados do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) dos EUA para dezembro de 2024 aumentou significativamente o preço do Bitcoin (BTC). A inflação anual foi registada em 2,9 por cento, elevando o valor do Bitcoin para mais de 102.000 dólares americanos ou o equivalente a mais de 1,6 mil milhões de IDR.

Leia também: Rupia abre mais fraca após corte da taxa de BI em 25 pontos base

Essa tendência de alta também foi seguida por outros criptoativos no momento do anúncio do CPI, como Ethereum (ETH) que atingiu IDR 54 milhões, XRP a IDR 50.000, SOL a IDR 3,2 milhões e XLM a IDR 7.000. A maioria dos outros ativos criptográficos também está passando por uma tendência de alta, reforçando ainda mais o otimismo do mercado.

Respondendo a isso, CEO Oscar Darmawan, da Indodax, acredita que esse aumento reflete a confiança cada vez mais forte dos investidores no Bitcoin como ativo de hedge.

Leia também: JCI abre em verde, pronta para quebrar resistência após corte na taxa de BI

“Vemos o mesmo padrão: quando a inflação começa a se estabilizar e a política monetária tende a relaxar, o Bitcoin ganha impulso de alta. Com a meta de inflação do Federal Reserve em 2%, quase não há chance de cortar as taxas de juros no final do mês. disse Oscar, citado em sua declaração de sexta-feira, 17 de janeiro de 2025.

Oscar explicou que a decisão do Fed influenciaria muito a movimentação do Bitcoin e de outros ativos criptográficos. Seba, o mercado de criptomoedas é muito sensível à política monetária.

Leia também: Falar! BI reduz taxa de juro de referência para 5,75 por cento

“Se o Fed sinalizar que reduzirá as taxas de juros, a liquidez aumentará e o Bitcoin poderá se tornar um dos ativos que mais se beneficiará”, explicou.

Além disso, espera-se que os dados do Índice de Preços ao Produtor (IPP), a serem divulgados em 24 de janeiro de 2025, forneçam sinais adicionais sobre o início da diminuição das pressões inflacionárias. Oscar acredita que esse fator fortalecerá o sentimento otimista para Bitcoin.

 Criptomoedas como Bitcoin ou Ethereum.

“Os investidores institucionais estão agora mais confiantes em incluir Bitcoin em seus portfólios. “Quando a inflação e a política monetária começam a se estabilizar, a demanda por criptoativos tende a aumentar”, acrescentou.

Como é sabido, a capitalização de mercado do Bitcoin ascende agora a 3,7 biliões de dólares, com o volume total de transações a atingir 183 mil milhões de dólares. Para efeito de comparação, no mês anterior, o IPC foi registrado em 2,7 por cento, onde o preço do Bitcoin naquela época estava em torno de US$ 90.000, acima dos US$ 87.000 anteriores.

Embora o aumento do IPC em Dezembro tenha sido ligeiramente superior ao do mês passado, isto não mostra sinais de agravamento da inflação. Como nota lateral, o núcleo do IPC (que não tem em conta os preços dos alimentos e da energia) aumentou apenas 0,2 por cento, menos do que a estimativa inicial de 0,3 por cento.

Estes dados constituem um sinal positivo de que a pressão inflacionista permanece sob controlo. Com a inflação moderada, existe a possibilidade de a Reserva Federal considerar a flexibilização da sua política de taxas de juro nos próximos meses, o que poderá impulsionar ainda mais o sentimento positivo nos mercados financeiros.

Este otimismo também se reflete no índice de medo e ganância do mercado de criptomoedas, que se situa em 75 em 100. Este número mostra a predominância do sentimento. “ambição” ou forte otimismo entre os investidores. Se esta tendência continuar, o Bitcoin pode continuar a atingir o nível psicológico acima de US$ 102.000 em um futuro próximo.

Oscar enfatizou que a regulamentação global também é um fator importante na movimentação do Bitcoin. À medida que mais países começam a aceitar o Bitcoin como instrumento de investimento legal, observa-se um aumento na adoção por grandes instituições.

 (Diretor Executivo (CEO) da Indodax, Oscar Darmawan) Foto: VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya

“Isso pode ser um grande impulsionador dos preços do Bitcoin no longo prazo”, disse ele.

Embora otimista, ele também lembrou aos investidores que tenham cuidado com a volatilidade do mercado. Embora o Bitcoin tenha fundamentos sólidos, ainda precisa de ter em conta factores externos, tais como políticas económicas globais e movimentos tradicionais do mercado.

“Acho que 2025 será um ano importante para o Bitcoin e para o ecossistema. criptografia em geral. Com uma combinação de regulamentação mais clara, adoção institucional e impulso do mercado, poderemos ver o Bitcoin atingir patamares ainda maiores. “No entanto, como sempre, os investidores devem continuar a fazer pesquisas minuciosas e compreender os riscos envolvidos”, concluiu Oscar.