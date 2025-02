Os preços do ouro atingiram o tempo todo

A pressa é atribuída a trocas tarifárias entre os EUA -I -AIs China, e os investidores temem a guerra comercial global

Os preços do ouro na quarta-feira subiram ao máximo histórico, estendendo uma manifestação recorde porque os investidores estavam preocupados com a Guerra Comercial Global, solicitou os ativos de temida segura no meio das tensões comerciais dos EUA.

O ouro aumentou 1%, e o ouro à vista atingiu US $ 2.858,12 por onça antes de se estabelecer em US $ 2.855,32, o que marcou um aumento de 0,5% no dia. O futuro de ouro americano também aumentou, fechando para US $ 2.884,60, o que é superior a 0,3%.

Os analistas atribuíram a pressa à escalada das tensões comerciais entre os EUA -I -AIM China. Na terça -feira, ele entrou em vigor de mais 10% do presidente dos EUA, Donald Trump Tariff, sobre todas as importações chinesas. Pequim respondeu com limitações a uma certa importação nos EUA, incluindo 15% das tarifas sobre carvão americano e gás natural liquefeito (GNL) e 10% das tarifas de petróleo bruto, máquinas agrícolas, carros com grandes turnos e caminhões, em vigor 10. Fevereiro. Ele também sinalizou possíveis sanções contra empresas como o Google.

Trump afirmou que não estava com pressa com discussões com o presidente chinês Xi Jinping para aliviar a situação.

“As possíveis conseqüências econômicas de uma guerra comercial entre a China dos EUA -a China fazem com que os investidores tenham medo da recessão global e da inflação crescente”, “” Dominic Sperzel, chefe de negociação de metais Heraeu para a Alemanha, disse ele à Reuters.













Os preços do ouro saltaram mais de 8% este ano devido ao medo da guerra comercial global, estabelecendo um nível recorde. Em Londres, os custos dos empréstimos a curto prazo de ouro aumentaram devido à falta de mercados de compras da cidade.

Especialistas vincularam uma desvantagem a um movimento significativo de ouro nos EUA, onde os suprimentos em Nova York Comex, a principal troca de mercadorias, aumentaram 88% das eleições presidenciais em novembro de 2024. Os comerciantes aumentaram as remessas nos EUA a esperar a influência das tarifas de Trump.

“O ouro é excessivo e precisa ser corrigido” O analista da Stonex, Rhona O’Connell, disse ao soquete, acrescentando: “Ainda há um escopo para mais de cabeça para baixo, mas proibir todos os cisnes negros que ainda esperamos aparecer este ano”.

O World Gold Council afirmou na quarta -feira que a demanda por ouro global aumentou 1% para um recorde de 4.974,5 toneladas métricas de 2024, lideradas por grandes investimentos e aumentou a compra de um banco central no quarto trimestre.