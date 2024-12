Os preços dos combustíveis não subsidiados da Pertamina aumentam oficialmente a partir de 1º de janeiro de 2025, Pertamax fica assim

Jacarta – A PT Pertamina anunciou reajustes no preço do óleo combustível (BBM) a partir de 1º de janeiro de 2025 em todos os postos de gasolina da Indonésia. Onde, houve um aumento no preço dos combustíveis não subsidiados, como Dexlite, Pertamina DEX e Pertamax Turbo (RON 98).

Citado no site oficial da Pertamina, ajustes nos preços gerais do óleo combustível (BBM) para implementar o Decreto Ministerial ESDM (Kepmen) nº 245.K/MG.01/MEM.M/2022 como uma modificação do Decreto Ministerial nº 62 K/12 /MEM/2020.

Ou seja, no que diz respeito à fórmula de preços base para cálculo dos preços retalhistas dos combustíveis gerais, dos tipos de gasolina e gasóleo distribuídos nos postos públicos de abastecimento de combustíveis.

Para Jacarta e arredores, o Pertamax agora é vendido a IDR 12.500 por litro, acima do preço anterior de IDR 12.100. Houve também aumento no preço do Pertamax Turbo, de IDR 13.550 para IDR 13.700 por litro.

Enquanto isso, o Pertamax Green 95 também aumentou de IDR 13.150 para IDR 13.400 por litro. Não há aumento de preços para combustíveis subsidiados como a Pertalite.

 Os agentes abastecem no posto Pertamina.

A seguir está uma lista completa dos preços dos combustíveis Pertamina em toda a Indonésia:

Achém

Pertamax: IDR 12.500

Pertamax Turbo: IDR 13.700

Dexlite: Rs 13.600

Pertamina Dex: IDR 13.900

Zona Franca de Sabang (FTZ)

Pertamax: IDR 11.500

Dexlite: Rs 12.500

Norte de Sumatra

Pertamax: IDR 12.800

Pertamax Turbo: IDR 14.000

Dexlite: Rs 13.900

Pertamina Dex: IDR 14.200

Sumatra Ocidental

Pertamax: IDR 13.050

Pertamax Turbo: IDR 14.300

Dexlite: Rs 14.200

Pertamina Dex: IDR 14.500

Riau

Pertamax: IDR 13.050

Pertamax Turbo: IDR 14.300

Dexlite: Rs 14.200

Pertamina Dex: IDR 14.500

ilhas riau

Pertamax: IDR 13.050

Pertamax Turbo: IDR 14.300

Dexlite: Rs 14.200

Pertamina Dex: IDR 14.500

Zona Franca (FTZ) Batam

Pertamax: Rs 11.900

Pertamax Turbo: IDR 13.000

Dexlite: Rs 13.000

Pertamina Dex: IDR 13.200

Jambi

Pertamax: IDR 12.800

Pertamax Turbo: IDR 14.000

Dexlite: Rs 13.900

Pertamina Dex: IDR 14.200

Bengkulu

Pertamax: IDR 13.050

Pertamax Turbo: IDR 14.300

Dexlite: Rs 14.200

Pertamina Dex: IDR 14.500

Sumatra do Sul

Pertamax: IDR 12.800

Pertamax Turbo: IDR 14.000

Dexlite: Rs 13.900

Pertamina Dex: IDR 14.200

Bangka Belitung

Pertamax: IDR 12.800

Pertamax Turbo: IDR 14.000

Dexlite: Rs 13.900

Pertamina Dex: IDR 14.200

Lampung

Pertamax: IDR 12.800

Pertamax Turbo: IDR 14.000

Dexlite: Rs 13.900

Pertamina Dex: IDR 14.200

DKI Jacarta

Pertamax: IDR 12.500

Pertamax Turbo: IDR 13.700

Pertamax verde 95: Rs 13.400

Dexlite: Rs 13.600

Pertamina Dex: IDR 13.900

Banten

Pertamax: IDR 12.500

Pertamax Turbo: IDR 13.700

Pertamax verde 95: Rs 13.400

Dexlite: Rs 13.600

Pertamina Dex: IDR 13.900

Java Ocidental

Pertamax: IDR 12.500

Pertamax Turbo: IDR 13.700

Pertamax verde 95: Rs 13.400

Dexlite: Rs 13.600

Pertamina Dex: IDR 13.900

java central

Pertamax: IDR 12.500

Pertamax Turbo: IDR 13.700

Pertamax verde 95: Rs 13.400

Dexlite: Rs 13.600

Pertamina Dex: IDR 13.900

Jogjacarta

Pertamax: IDR 12.500

Pertamax Turbo: IDR 13.700

Pertamax verde 95: Rs 13.400

Dexlite: Rs 13.600

Pertamina Dex: IDR 13.900

Leste de Java

Pertamax: IDR 12.500

Pertamax Turbo: IDR 13.700

Pertamax verde 95: Rs 13.400

Dexlite: Rs 13.600

Pertamina Dex: IDR 13.900

bali

Pertamax: IDR 12.500

Pertamax Turbo: IDR 13.700

Pertamax verde 95: Rs 13.400

Dexlite: Rs 13.600

Pertamina Dex: IDR 13.900

Nusa Tenggara Ocidental

Pertamax: IDR 12.500

Pertamax Turbo: IDR 13.700

Pertamax verde 95: Rs 13.400

Dexlite: Rs 13.600

Pertamina Dex: IDR 13.900

Nusa Tenggara Oriental

Pertamax: IDR 12.500

Pertamax Turbo: IDR 13.700

Pertamax verde 95: Rs 13.400

Dexlite: Rs 13.600

Pertamina Dex: IDR 13.900

Kalimantan Ocidental

Pertamax: IDR 12.800

Pertamax Turbo: IDR 14.000

Dexlite: Rs 13.900

Pertamina Dex: IDR 14.200

Kalimantan Central

Pertamax: IDR 12.800

Pertamax Turbo: IDR 14.000

Dexlite: Rs 13.900

Pertamina Dex: IDR 14.200

Kalimantan do Sul

Pertamax: IDR 13.050

Pertamax Turbo: IDR 14.300

Dexlite: Rs 14.200

Pertamina Dex: IDR 14.500

Kalimantan Oriental

Pertamax: IDR 12.800

Pertamax Turbo: IDR 14.000

Dexlite: Rs 13.900

Pertamina Dex: IDR 14.200

Kalimantan do Norte

Pertamax: IDR 12.800

Pertamax Turbo: IDR 14.000

Dexlite: Rs 13.900

Pertamina Dex: IDR 14.200

Celebes do Norte

Pertamax: IDR 12.800

Pertamax Turbo: IDR 14.000

Dexlite: Rs 13.900

Pertamina Dex: IDR 14.200

Gorontalo

Pertamax: IDR 12.800

Pertamax Turbo: IDR 14.000

Dexlite: Rs 13.900

Pertamina Dex: IDR 14.200

Celebes Central

Pertamax: IDR 12.800

Pertamax Turbo: IDR 14.000

Dexlite: Rs 13.900

Pertamina Dex: IDR 14.200

Sudeste de Sulawesi

Pertamax: IDR 12.800

Pertamax Turbo: IDR 14.000

Dexlite: Rs 13.900

Pertamina Dex: IDR 14.200

Celebes do Sul

Pertamax: IDR 12.800

Pertamax Turbo: IDR 14.000

Dexlite: Rs 13.900

Pertamina Dex: IDR 14.200

Celebes Ocidental

Pertamax: IDR 12.800

Pertamax Turbo: IDR 14.000

Dexlite: Rs 13.900

Pertamina Dex: IDR 14.200

Molucas

Pertamax: IDR 12.800

Dexlite: Rs 13.900

Molucas do Norte

Pertamax: IDR 12.800

Dexlite: Rs 13.900

Papua

Pertamax: IDR 12.800

Pertamax Turbo: IDR 14.000

Dexlite: Rs 13.900

Papua Ocidental

Pertamax: IDR 12.800

Dexlite: Rs 13.900

Pertamina Dex: IDR 14.200

Papua do Sul

Pertamax: IDR 12.800

Dexlite: Rs 13.900

Montanhas Papua

Pertamax: IDR 12.800

Dexlite: Rs 13.900

Papua Central

Pertamax: IDR 12.800

Dexlite: Rs 13.900

Sudoeste da Papua