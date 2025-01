Os preços dos grãos caem abaixo do HPP, o vice-ministro da Agricultura lembra aos intermediários que não se beneficiem sozinhos

Jacarta – O Vice-Ministro da Agricultura (Wamentan) Sudaryono pediu a Perum Bulog que absorvesse imediatamente os grãos dos agricultores que entraram na época de pico da colheita de arroz este ano. Neste caso, a Bulog foi solicitada a comprar grãos de acordo com o Preço de Compra do Governo (PHE) de IDR 6.500 por quilograma (kg).

Sudaryono explicou que a absorção dos cereais dos agricultores deve ser realizada imediatamente para manter os preços do arroz elevados e os agricultores obterem lucros. Porque actualmente ainda se verifica no Sul de Sumatra (Sumsel) que o preço dos cereais dos agricultores é actualmente vendido abaixo de IDR 5.400 por kg, ou muito abaixo do HPP definido pelo governo.

“Não deveria haver mais preços de grãos abaixo de Rs 5.400 ao nível dos agricultores. Peço aos intermediários que ajudem, não que obtenham lucros para si próprios, os agricultores pobres. Portanto, em 2 dias, Bulog também deve estar pronto para absorver grãos de acordo com à UHE”, disse Sudaryono em seu comunicado na terça-feira, 14 de janeiro de 2025.

Sudaryono disse que o preço do grão segundo a UHE decidida pelo presidente Prabowo Subianto é de IDR 6.500 por kg. Explicou que a política de cereais da HPP visa manter e proteger o preço básico dos cereais e do arroz ao nível do agricultor.

 Trabalhadores secam grãos para serem moídos na aldeia de Lolu, Sigi, Sulawesi Central. (foto ilustrativa) Foto: ENTRE FOTOS/Basri Marzuki

“A compra no âmbito da UHE deve ser feita para que o agricultor seja próspero e tenha lucro. não é mais assunto necessário. Se não se importar, ficará mais animado para plantar de novo. Então continue rolando, assim, senhor. Então vou perguntar isso primeiro.

Sudaryono disse ainda que o Presidente Prabowo prestou especial atenção aos agricultores para torná-los mais entusiasmados na produção dos seus produtos agrícolas. E mais tarde, caberá ao Estado absorver a colheita dos agricultores.

“E eu lhe digo aqui que agora é dia 13, senhor. No dia 15, Bulog recebeu ordem para o dia 15 começar a absorver grãos populares. O preço é de IDR 6.500. Então, senhoras e senhores, todos agricultores, por favor, acariciem e cuidem desse arroz, ok? Já está amarelo, parece que está pronto para colher. “Bem, por favor, colha bem”, disse ele.

“Mas não vire uma startup, ok? Ou novos intermediários, não se tornem uma nova empresa chantageando as pessoas. “O presidente agora é Pak Prabowo, as pessoas não podem mais ter problemas, isso não é mais permitido”, acrescentou.

A este respeito, Sudaryono lamentou que o preço dos cereais no Sul de Sumatra tenha caído mais em comparação com outras províncias. Por esta razão, espera-se que a Bulog intervenha imediatamente para ajudar os agricultores que já lutam para aumentar a produção.

“O que é muito importante é que os preços não caiam durante a época da colheita. Mas de todas as províncias da Indonésia, o preço dos grãos comprados pela HPP é o mais baixo: Sumatra do Sul. Embora a HPP determinada pelo presidente seja de IDR 6.500. Que o Sr. Kajari, o Sr. Dandim e o Sr. Chefe da Polícia chamem imediatamente o intermediário. “O preço não pode baixar”, frisou.

 Os trabalhadores moem os grãos usando uma trituradora de grãos.

O Vice-Ministro da Agricultura, Sudaryono, acrescentou que todas as partes autorizadas devem responder imediatamente à redução do preço dos grãos para IDR 5.000 por quilograma. Ele não quer que os intermediários atrapalhem o sonho do Estado de tornar os agricultores prósperos.

“Temos que investigar por que os preços caíram, tem que haver uma resposta. “Porque se descer para 5.000 rúpias por kg, é uma pena que já estejamos a trabalhar, o exército caiu, a polícia caiu, quando o preço é de 5.000 rúpias por quilograma”, acrescentou. .