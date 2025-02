Os preços europeus do gás atingiram uma alta de dois anos

Os preços do gás natural na UE subiram para o nível mais alto em dois anos, desencadeados por uma combinação de clima frio, em declínio de reservas de gás e preocupações sobre possíveis tarifas dos EUA sobre as importações para as importações da UE.

Os futuros de referência aumentaram mais de 4% na segunda -feira, atingindo US $ 620 por 1.000 metros cúbicos ou 58 euros por megaat hora em uma família, que é principalmente a partir de fevereiro de 2023, de acordo com a Intercontinental Exchange (ICE).

O recorde anterior de mais de US $ 590 a 1.000 metros cúbicos foi criado no mês passado, depois que a Ucrânia se recusou a expandir o acordo de trânsito de gás com a Rússia. Um contrato de cinco anos com os gigantescos gigantescos da Russian Energy expirou em 31 de dezembro, entre as entregas de oleodutos na Hungria, Romênia, Polônia, Eslováquia, Áustria, Itália e Moldava. O líder ucraniano Vladimir Zelensky disse que o término do contrato tem como objetivo remover as receitas de Moscou da energia.













O noroeste da Europa está ligado às temperaturas congelantes nos próximos dias, que devem aumentar a demanda por aquecimento e acelerar as reservas de gás. Atualmente, as ações são 49% da capacidade, que é a mais baixa para esta época do ano a partir da crise energética de 2022, em comparação com 67% no ano anterior, afirma a Bloomberg.

Os comerciantes também acompanham a influência de possíveis tarifas americanas nos bens da UE, observou o soquete. O presidente dos EUA, Donald Trump, postou no domingo planejar impor 25% das tarifas sobre todas as importações de aço e alumínio ao país e considerar tarefas semelhantes sobre produtos europeus. Anteriormente, ele havia procurado aumentar a UE para aumentar a compra de gás natural focado nos americanos (GNL) ou os rostos das tarifas importadas.

Essas medidas podem levar à retaliação, de acordo com a Bloomberg, aumentando potencialmente os custos de importar GNL, para os quais o maior fornecedor da UE é agora.

Apesar dos esforços para reduzir a dependência da energia russa após a escalar do conflito ucraniano de 2022, a Rússia se tornou o segundo maior fornecedor de GNL da UE no ano passado. Segundo o Eurostat, no terceiro trimestre de 2024, sua participação foi de 18,9%, em comparação com os 37,8% garantidos pelos EUA.

A UE enfrentou uma redução dramática nas importações de gás russas, que anteriormente representavam 40% do suprimento total de blocos, devido às sanções relacionadas à Ucrânia e à sabotagem do oleoduto Nord Toca 2022.