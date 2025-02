Os preparativos começam para a instalação de Joseph Mar Gregoris como católicos

Os preparativos começaram no Líbano e Puthencruz para a instalação de Joseph Mor Gregios, Malankara Metropolitan da Igreja Cristã Síria Jacobita, como católicos.

As cerimônias de instalação, lideradas pelo chefe universal da Igreja Ortodoxa Síria, Ignatios Aphrem II estão programadas para começar na Catedral de Santa María, no Líbano, a sede da Igreja em 25 de fevereiro. Os bispos de todas as igrejas sírias se juntarão aos bispos da igreja em cerimônias, de acordo com uma comunicação aqui.

Líderes religiosos em todo o mundo e a comunidade de crentes se juntarão a cerimônias. Os preparativos estão agora em pleno andamento na sede.

O Sínodo Episcopal e o Comitê de Trabalho da Igreja de Jacobita discutiram a preparação para eventos históricos em uma reunião em Puthencruz na quarta -feira. A forma final dos preparativos surgirá após outra reunião do comitê de gestão.

Espera -se que os católicos recém -instalados cheguem a Kochi em 30 de março após 2 da tarde, os bispos da igreja e o grupo de crentes o receberão no aeroporto de Kochi.

Chegará à sede da Igreja Jacobita em Puthencruz às 15h30, onde oferecerá sentenças no túmulo dos antigos católicos de Basileia Thomas I.

Uma reunião de parabéns para os novos católicos ocorrerá em Puthencruz. Os líderes de várias denominações cristãs, bem como figuras sociais e políticas, participam, disseram a comunicação.