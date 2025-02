Os primeiros comentários de Roxanne Pérez após a perda do Dia de Vengeance da WWE NXT 2025

Roxanne Pérez não poderia capturar o campeonato feminino do NXT em WWE NXT Revenge Day 2025 Em Washington, DC, depois de perder seu título no início deste ano contra a Giulia na edição especial da WWE NXT, o mal de Ano Novo, Pérez procurou reivindicar o campeonato.

Determinado a recuperar o título, Roxanne Pérez enfrentou Giulia em uma revanche. No entanto, ele enfrentou um grande desafio à sua frente. À medida que o cenário do campeonato feminino do NXT se tornou caótico, com pessoas como Bayley e Cora Jade envolvidas.

O gerente geral Ava respondeu transformando o jogo em quatro maneiras fatais, com todos os concorrentes. O tão aguardado WWE NXT NXT Vengeance Day 2025. O Partido da Giulia Saw manteve o título ao definir Roxanne Pérez.

Depois que Giulia comemorou sua vitória, ela se juntou a Stephanie Vaquer, que acabara de derrotar Fallon Henley pelo campeonato da América do Norte do Norte da WWE NXT. Vaquer foi ao ringue. Giulia e Vaquer se juntaram, orgulhosamente elevando seus respectivos títulos da WWE NXT.

No entanto, sua celebração foi logo quando a ex -campeã nocaute da TNA Jordynne Grace caminhou em direção ao ringue. De pé frente a frente Com os dois campeões, parecia que Grace poderia estar apontando para Giulia ou Vaquer.

Enquanto o caminho para o campeonato parecia claro para ambos, a presença de Grace acrescentou uma guinada emocionante. Enquanto isso, a ex -campeã do NXT, Roxanne Pérez, quebrou seu silêncio após sua perda.

O que tinha a dizer Roxanne Pérez após sua derrota na vingança do WWE NXT 2025?

Roxanne Pérez foi para o Instagram, compartilhando uma foto de sua aparição no Dia 2025 do NXT Vengeance. Juntamente com a imagem, Pérez publicou uma mensagem intrigante: “Você nunca encontrará outro eu”, acompanhado por uma estrela emoji.

Embora Roxanne Pérez tenha perdido no dia da vingança NXT 2025, ele agora tem outra oportunidade para uma oportunidade para o título, desta vez contra Rhea Ripley, a campeã mundial da WWE.

Na próxima edição da WWE Raw, Pérez enfrentará Raquel Rodríguez em uma partida para se qualificar para a Câmara de Eliminação das Mulheres. Liv Morgan, Bayley, Bianca Belair, Naomi e Alexa Bliss já garantiram seus pontos, com a posição final entre Pérez e Rodríguez que será determinado na WWE Raw.