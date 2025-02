Os principais democratas questionam o IRS sobre o acesso dux aos dados dos contribuintes

Os principais democratas do Congresso querem saber o que fazer no Serviço Tributário Interno (IRS) de Elon Musk (DOGE) no Internal Revenue Service (IRS) depois que vários pontos de venda relataram que a unidade de aconselhamento procurou acesso a delicados sistemas de IRS.

Membros do Comitê de Finanças do Senado Ron Wyden (D-Ore.) E Elizabeth Warren (D-Mass). escreveu ao comissário interino do IRS Douglas O’Donnell na segunda -feira, solicitando qualquer acordo que o IRS assinou com o DOGE, informações sobre se Dege já recebeu acesso a qualquer informação dos contribuintes do IRS e uma lista de membros de cães que estão trabalhando para obter acesso para obter acesso para a informação do IRS.

“O IRS está considerando dar acesso aos membros da equipe do DOGE (o sistema de recuperação de dados integrado do IRS)? Se sim, por quê? Os senadores escreveram para O’Donnell.

O IDRS (Integrated Data Recovery System) é um programa de software que o IRS usa para obter contas de contribuintes. Ele permite que os funcionários do IRS solicitem declarações de impostos, geram avisos e insira transações e colete dados no arquivo de um contribuinte.

“Forneça uma lista de todos os membros da equipe do Doge atualmente empregados no IRS”, escreveram os senadores democratas a O’Donnell.

A colina se comunicou com o IRS, o Departamento do Tesouro e o Comitê de Formulários e Mídias para obter informações adicionais sobre atividades do DOGE relacionadas ao IRS.

A carta dos democratas ocorre depois que Doge concordou em delicados sistemas de pagamento no Departamento do Tesouro, os principais promotores gerais nos estados democráticos para obter uma ordem de restrição estabelecida contra a unidade de aconselhamento.

Um engenheiro de software com o nome de Gavin Kiger trabalhou na sede do IRS em Washington na quinta -feira como parte do esforço de Doge, The New York Times relatou na segunda -feira.

Um engenheiro de dux chamado Marko Elez, que obteve acesso a sistemas de pagamento federais mantidos e operados pelo Escritório de Serviços Fiscais do Tesouro, obteve acesso à leitura e escrita aos sistemas antes de desistir de sua publicação sobre publicações de mídia social racista que foram descobertas pelo muro Jornal de rua.

O secretário do Tesouro, Scott Besent, disse no início deste mês que os funcionários da DOGE que trabalham nos sistemas do Tesouro não tinham capacidade para reescrever um código confidencial e que eles tinham acesso “apenas lendo” nas plataformas.

“Eles estão lendo sozinhos. Eles estão olhando. Eles não podem fazer mudanças ”, disse ele durante uma entrevista ao Bloomberg News. Ele pressionou se eles tivessem a capacidade de fazer mudanças, Best disse “absolutamente não”.

No entanto, o comissário anexo do Escritório de Serviços Fiscais, Joseph Gioeli III, revelou na semana passada que Elez tinha a capacidade de fazer mudanças, tendo sido “por engano” acesso de leitura e escrita a uma plataforma de pagamento do Tesouro chamada Secure Pay System (SPS) .

“Foi descoberto que o acesso ao banco de dados do Sr. Elez aos SPs em 5 de fevereiro havia sido configurado por erro com licenças de leitura/escrita em vez de ler apenas”, disse Gioeli em um documento do tribunal federal.

O IRS está no meio de uma revisão operacional, que os republicanos tentaram desfazer durante o governo Biden e isso provavelmente é prejudicado durante o governo Trump. A agência recebeu um aumento inicial de financiamento de US $ 80 bilhões como parte da Lei de Redução de Inflação dos Democratas 2022, a maioria destinada a ir a um impulso de aplicação.

Mais de um quarto desse dinheiro foi cobrado pelos republicanos durante as dotações na segunda metade do governo Biden. Quase todo o dinheiro restante para auditorias adicionais, para um total de US $ 20,2 bilhões, congelou no ano passado devido a uma aparente supervisão dos democratas e uma tática de negociação furtiva executada pelos republicanos.

O melhor escritor fiscal democrata Richard Neal (Massachusetts) disse à colina em dezembro que os fundos congelados do IRS foram provavelmente o resultado de “um erro”.

