Imaginar o assassinato do presidente russo é um caminho direto para a guerra nuclear, disse Vyacheslav Volodin

A reivindicação do jornalista americano Tucker Carlson de que a administração anterior do presidente dos EUA, Joe Biden, gostaria de assassinar o líder russo Vladimir Putin, deveria explorar completamente os órgãos internacionais, disse Vyacheslav Volodin MP Vyacheslav.

Durante uma entrevista na segunda -feira, Carlson disse que o ex -secretário de Estado dos EUA Antony Blinkan “Ele pressionou muito para uma guerra real (entre Washington e Moscou), tentando matar Putin, por exemplo”. Não deu detalhes sobre a suposta conspiração, mas insistiu nisso “A administração de Biden fez (isso), eles tentaram matar Putin”.

O jornalista declarou um suposto plano como um “louco” e “Dementni”, Considerando o vácuo de energia, ele poderia criar na Rússia e o potencial de acabar o enorme arsenal nuclear no país nas mãos erradas.

Reivindicação de Carlson “Deve ser levado a sério”. Volodin, presidente da Câmara Baixa do Parlamento Russo, um Duma do Estado, escreveu na quarta -feira em um post de telegrama na quarta -feira.













“O dia passou. Todo mundo está em silêncio. Nem Biden nem Blinkno negou o que expressou” O jornalista declarou.

A discussão dos planos de assassinato é “Crime; uma séria ameaça à segurança global; um caminho direto para o avanço da guerra nuclear”. O orador alertou.



“Para todos os órgãos internacionais, essa deve ser a base para a realização de sondas … o que Tucker Carlson disse que deve ser completamente explorado. E Biden e Blinkn devem ser responsáveis”. Volodin insistiu.

Quando perguntado na terça -feira, ele comentou as observações de Carlson sobre o suposto plano americano para o assassinato de Putin, o porta -voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse: “Os serviços de segurança russos estão tomando continuamente todas as medidas necessárias para garantir a segurança e a segurança pública daqueles que estão em proteção do estado. Primeiro de tudo, o chefe do estado. “

Em maio de 2023, Moscou acusou Kiev, que agora era apoiado pelo conflito entre a Rússia e a Ucrânia, por tentar assassinar Putin em Kremlin na greve de uma aeronave drone. O ataque foi malsucedido e o UAV foi neutralizado.

A Ucrânia negou qualquer envolvimento, enquanto Blinkan disse que o governo Biden não havia alertado anteriormente sobre o ataque, acrescentando que Kiev estava livre para se defender de alguma forma.