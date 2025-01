Os professores da escola municipal pedem ajuda para resolver seus problemas

Os professores que trabalham nas escolas municipais do estado solicitaram o estabelecimento de uma divisão municipal dedicada ao Departamento de Educação Escolar e à nomeação de funcionários para resolver seus problemas específicos.

Uma delegação da Federação de Professores Municipais (MTF), dirigida por seu presidente estadual YS Ramakrishna e pelo membro executivo do estado TLSN Murthy, conheceu o comissário de educação escolar V. Vijay Rama Raju em Vidya Bhavan em Tadepalli em 29 seus problemas.

Eles propuseram a atualização de 164 escolas primárias superiores às escolas secundárias, independentemente do número de alunos e da distância e da fusão de escolas primárias localizadas nas mesmas instalações que as escolas secundárias das escolas primárias próximas. Eles queriam que as autoridades fornecessem a instalação do Fundo de Provisão Geral (GPF) a todos os professores municipais e autorizassem os diretores a administrar os salários dos professores que trabalham nas escolas primárias dentro da jurisdição do complexo escolar municipal.

Eles solicitaram que as transferências de professores municipais fossem realizados de acordo com o Go 506 e Go 507 e que forneçam ao Oficial de Educação Mandal e aos cargos de oficiais de educação ligados aos diretores que trabalham nas escolas municipais.

Eles também queriam a atualização das escolas primárias com 400 alunos nas escolas secundárias e o estabelecimento de 1.100 novas escolas primárias municipais nas áreas de bairros marginais urbanos, além da atualização de 64 posições de especialistas em idiomas e proteção de pagamento para pandits telugu e Hindi cujo pagamento foi revertido.

O Comissário garantiu que eles investigassem seus problemas.