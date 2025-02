Os professores universitários protestam no palco, exigem benefícios sob o CAS

Vários professores universitários protestaram diante da Diretoria de Educação Colegiada aqui na quarta -feira, exigindo que recebam benefícios sob o esquema de progresso profissional (CAS).

Os professores se reuniram sob os auspícios da Associação de Professores Universitários (AUT) de Tamil Nadu e condenaram o “tratamento parcial contínuo ensinado aos professores das universidades assistidas”, negando os benefícios monetários do CAS, mesmo quando seus colegas no The the As universidades do governo receberam tais benefícios com os atrasados.

Ao descrever isso altamente objetável, a Sra. Bala Murugan, presidente, AUT, disse: “Em Tamil Nadu, as universidades têm apenas a posição de um professor assistente, e os professores obtêm sua progressão profissional através do CAS para a posição supranumerária do professor associado. A única rota promocional para professores universitários é o cargo de diretor, já que a posição do professor não existe nas universidades … “Ele também disse que, apesar de uma ordem do governo em 2021, ainda não havia alívio.