Os programas de certificação de graduação disparam em popularidade no meio das mudanças no mercado de trabalho

A mudança no mercado de trabalho alimentou um grande aumento nos programas de graduação em certificados, que estão excedendo bastante o registro de graduação em geral.

De 2019 ao outono passado, o Centro Nacional de Estudantes Pesquisa de Estudantes encontrou um aumento de 28,5 % em registro nos programas, que são vistos como uma maneira de ir para a força de trabalho mais rápida sem uma universidade de título e como um currículo para aqueles que ainda trabalham em seu diploma.

As escolas responderam às necessidades das comunidades, criando programas como certificados para professores e enfermeiros para ajudar a abordar a escassez de dados longos ou o gerenciamento de emergências em meio ao aumento de desastres naturais.

“Nossa população mudou e está mudando tão dramaticamente, exerceu uma pressão incrível sobre as empresas porque não consegue encontrar os trabalhadores qualificados de que precisam para construir o trabalho de hoje e, muito importante, o trabalho de amanhã”, disse Edson Barton, CEO e co -fundador de Youscience, uma plataforma de preparação universitária e profissional.

“Os empregadores estão lá dizendo: ‘Ei, não estamos obtendo o que precisamos’ e, portanto, estão exercendo uma tremenda pressão nas instituições secundárias (…) para construir mais programas”, acrescentou Barton.

Os programas de graduação em certificados são cursos que se concentram no ensino de uma frequência mais técnica específica, cobrindo uma ampla variedade de campos, do atendimento médico à segurança cibernética.

Oferecidos por muitas escolas e universidades credenciadas, são tipicamente programas flexíveis que levam um ano ou menos para concluir. Os próprios cursos também recebem credenciamento por meio de agências relevantes para garantir sua qualidade.

O registro de graduação aumentou mais amplamente desde a devastação da pandemia, mas muito mais lentamente: o outono passado foi a primeira vez que a matrícula total da universidade excedeu 2019 e apenas 0,4 %.

Mas o registro duplo, onde os alunos do ensino médio se matriculam na universidade ou em outras rotas pós -secundárias enquanto ainda ganham seu diploma, tiveram um aumento importante da pandemia, que cresce 7 % entre 2023 e 2024 sozinha.

Catherine Imperatore, diretora de pesquisa e conteúdo da Associação de Educação e Educação Técnica, disse que seu grupo viu muitos estudantes de registro duplo entrando nos programas de educação profissional e técnica (CTE), especialmente se estiverem procurando uma credencial para quando terminarem alto. escola.

Os dados mostram que os setores, incluindo construção e assistência médica, estão entre as maiores áreas de crescimento para programas de graduação em certificação, que se beneficiam significativamente dos investimentos federais de infraestrutura aprovados sob a administração de Biden.

“Também vimos um interesse crescente no modelo de aprendizado”, disse Imperatore, que enfatiza a experiência de trabalho, embora os alunos “também possam receber treinamento que possa ser oferecido através de algo como um programa de certificação universitária comunitária”.

A aceitação e aceleração dos programas de graduação em certificação tem sido um esforço de equipe entre as escolas e a força de trabalho.

Christine Harper, Reitor associado interino de operações acadêmicas da Universidade de Kentucky, disse à Hill que sua escola viu um aumento de 132 % do outono de 2019 e o outono de 2024 em seu registro no programa de certificados de graduação, passando de 544 alunos para 1.261.

“Posso dizer a ele que o que estamos realmente focando é como alinhar as necessidades da força de trabalho”, disse Harper.

Os programas de certificado e educação acelerada têm sido um salva -vidas para carreiras que viram escassez nos últimos anos, principalmente enfermeiros e professores.

No ano passado, houve um projeto de lei bipartidário na Câmara com o objetivo de criar programas de subsídios que ajudassem as escolas a desenvolver programas de graduação em enfermagem acelerados para combater a escassez.

O Conselho de Educação Americana em 2023 havia credenciado uma diminuição nos programas de certificação de professores como uma das causas da escassez de professores.

“O fornecimento de experiências de ensino real do mundo através de programas de certificação criativa pode atrair mais estudantes de educação”, escreveu a organização.

O impulso para esses programas também vem da comunidade. Harper disse que sua escola adicionou um certificado de gerenciamento de emergência em resposta a desastres naturais vistos em Kentucky e em todo o país e a falta de pessoal treinado para lidar com eles.

A aceitação desses programas mudou o jogo não apenas para os empregadores, mas também para os alunos.

Embora os programas certificados para estudantes que não estivessem em uma pista universitária tradicional normalmente tenham sido pensados, o foco em habilidades específicas na força de trabalho fez com que os candidatos de quatro anos adicionassem esses certificados em vez de outras opções, como um menor.

“A grande maioria de nossos certificados de graduação é um segundo grau para nossos alunos”, disse Harper, acrescentando que 94 % dos que procuram certificados no Kentucky também estão registrados em um programa de quatro anos.

“Os que vemos que os alunos levariam mais seria o certificado de negócios ou o certificado de vendas”, acrescentou.

Especialistas dizem que é improvável que a popularidade dos certificados de graduação diminua a velocidade no futuro previsível, pois tanto a força de trabalho quanto as universidades parecem estar em modo de expansão nos programas.

“Acho que há mais aceitação geral do mercado de trabalho para aceitar esses programas. Costumava ter que realmente ter um título, mas as indústrias estão realmente focadas em seus conhecimentos gerais, mas quais são as habilidades específicas que podemos colocar imediatamente “, disse Cindy Gallatin, vice -presidente de estratégia digital associada da Universidade de New Haven.

