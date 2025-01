Os projetos inaugurados pelo PM Modi são resultado da colaboração entre os governos central e de Delhi: Kejriwal

O chefe do Partido Aam Aadmi (AAP), Arvind Kejriwal, discursa em uma entrevista coletiva em Nova Delhi no domingo (5 de janeiro de 2025). Foto: Shiv Kumar Pushpakar/The Hindu

O supremo Arvind Kejriwal da AAP descreveu no domingo (5 de janeiro de 2025) os dois projetos inaugurados pelo primeiro-ministro Narendra Modi como marcos para a infraestrutura de Delhi e afirmou que eram joint ventures entre os governos Central e de Delhi na cidade.

O primeiro-ministro Modi inaugurou um trecho de 13 km do corredor Delhi-Meerut Regional Rapid Transit System (RRTS) de Sahibabad em Ghaziabad de Uttar Pradesh até New Ashok Nagar aqui e a seção de extensão Janakpuri West-Krishna Park da Fase IV do Metrô de Delhi.

Durante uma conferência de imprensa, Kejriwal parabenizou o povo de Delhi e afirmou que os projetos eram uma colaboração entre a cidade e os governos centrais.

Referindo-se aos seus críticos, Kejriwal disse: “Estas aquisições são uma resposta àqueles que dizem que a AAP só se envolve em lutas”.

Referindo-se aos desafios que o seu partido enfrenta, afirmou que os líderes da AAP foram presos e torturados, mas mantiveram o seu foco na governação. “Nos últimos 10 anos, nosso mandato mostrou como mantivemos o trabalho acima de tudo”, disse ele.

Ele também atacou o primeiro-ministro Modi, alegando que o primeiro-ministro passou a maior parte do seu discurso criticando o governo de Delhi.

Kejriwal disse: “Hoje, o primeiro-ministro continuou a abusar do povo de Delhi e do governo eleito de Delhi. Ele estava ouvindo, ele se sentiu mal. A promessa feita pelo primeiro-ministro em 2020 – o povo de Delhi Dehat ainda espera que ela seja cumprida.”

O ex-primeiro-ministro também instou o PM Modi a cumprir as promessas feitas no manifesto eleitoral do BJP.

Com as eleições para a Assembleia de Deli, de 70 membros, marcadas para Fevereiro, os comentários do Sr. Kejriwal sublinharam o foco da AAP no desenvolvimento no meio da sua contínua disputa com o Centro.