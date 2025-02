O grupo M23 já apreendeu a capital da província de North Kivo na última escalada de uma década de um longo conflito

A República Democrática do Congo (Dr. Congo) Rebeld Group M23 ameaçou expandir sua ofensiva em Bukava, a capital da província de Kivo do Sul, citando um “Deterioração perigosa” A situação enquanto os conflitos brilhavam nas cidades próximas.

Lawrence Kanyuk, porta -voz do M23 e a coalizão dos rebeldes conhecidos como Aliança Fleuve Congo (AFC), alertou na terça -feira no post no X.



“A situação em Bukavu está se deteriorando perigosamente. Nossos compatriotas estão constantemente matando e roubando. Se esses crimes persistirem, assumiremos nossa responsabilidade de erradicar a ameaça em sua fonte e proteger nosso povo”. Disse Kanyuk.

Desde o início do ano, os combatentes do M23 têm sido uma ofensiva contra o governo da nação da África Central, matando vários soldados estrangeiros que guardam pacíficos, incluindo mais de uma dúzia da África do Sul. No final de janeiro, os rebeldes apreenderam Goma, uma cidade na fronteira de Ruanda e a capital da província oriental do Dr. Kong. Segundo a ONU, o M23 nomeou as autoridades de fato, incluindo o governador e o prefeito de Goma.

Pelo menos 2.900 pessoas foram mortas e mais de 3.000 outras feridas como resultado de hostilidades, de acordo com as últimas estimativas da ONU.

Na semana passada, os rebeldes declararam trégua humanitária unilateral e negaram qualquer intenção de capturar Bukavu, cerca de 1,3 milhão de pessoas.

Em uma entrevista aos jornalistas na terça -feira sobre a situação no país, Bruno Lemarquis, vice -representante especial do Congo da ONU, disse que os militantes estavam progredindo para o aeroporto de Kavuma, localizado perto de Bukavu.



“Os conflitos estão em andamento … e o M23 pode usar rotas alternativas para progredir em direção à cidade de Bukav nos próximos dias, com grandes consequências na população civil”. Ele avisou.













O leste rico nos recursos da antiga colônia belga vem sufocando há décadas de violência, com dezenas de grupos armados, incluindo o M23, que combate as autoridades locais por minerais como ouro e diamantes.

O conflito aumenta as relações entre o governo do Dr. Kong e as autoridades de Ruanda. Kinshasa acusou repetidamente a situação vizinha de apoiar o M23 – a alegação de que Kigali havia negado consistentemente.

Na semana passada, Yolanda Makolo, porta -voz de V Ela apoiou pedidos para um processo político que levou a União Africana e os líderes regionais a resolver o conflito.