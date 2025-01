ONU diz que os funcionários e tropas da paz foram forçados a se refugiar em suas bases no meio da escalada de conflitos

Lutadores do M23 Rebel Group, que executa uma grande ofensiva na República Democrática do Congo (Dr. Congo), assumiu o controle do aeroporto na cidade de Gom, no leste, para as Nações Unidas.

A mudança na terça -feira ocorre no dia seguinte aos militantes, supostamente apoiaram Ruanda, anunciaram que haviam capturado Goma, a capital e a maior cidade da província de Kiva do Norte, na pior escalada de múltiplos conflitos entre os rebeldes e o governo do Dr. Congo.



“Até onde sabemos, as forças do M23 controlam o aeroporto e existem os riscos reais do rompimento da lei e da ordem na cidade, dada a expansão das armas”. Porta-voz do secretário-geral da ONU disse jornalistas.



“Os funcionários e as tropas da Paz da ONU foram forçados principalmente a se refugiar em suas bases”, “ Ele acrescentou.

Conflitos renovados no Dr. Congo deixaram os corpos desde o início do ano para se deitar nas ruas, e os hospitais sobrecarregados com as vítimas, de acordo com agências de assistência no estado da África Central. Os combates foram levados por pelo menos 13 forças de paz na África do Sul. O Uruguai e o Malawi também perderam soldados em hostilidades de escalada.



“Mais de 1.200 soldados de Kong foram entregues e limitados a (un -baza) no aeroporto” “” A fonte de segurança disse à agência de notícias da AFP.

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha alertou que a violência pode causar vírus mortais, incluindo o risco de libertação do Ebola, que são mantidos em laboratório na multidão.

Na terça -feira, os manifestantes atacaram os edifícios da ONU, incluindo os de Ruanda, França e EUA, na capital de Kinshas, ​​condenando a supostamente interferência estrangeira. Porta -voz do governo congoliano de Patrick Muyaya condenado Violência contra a propriedade estrangeira, pedindo às pessoas que expressem sua raiva “quieto.”

O DRGO oriental é atormentado pela violência há décadas, porque os combatentes e dezenas de grupos armados da M23 competem com o governo por recursos como ouro e diamantes. A última rebelião prevaleceu com a tensão entre o Dr. Congo e Ruanda, que as autoridades do Congo acusam de armar os rebeldes – uma alegação de que o país vizinho nega.













A Rússia ingressou na lista de países, incluindo os EUA e a França, em conversas exigentes entre Kigali e Kinshas para acabar com a hostilidade na antiga colônia belga.

Em um declaração Na terça -feira após a reunião, o comissário de paz e segurança da União Africana, Bankle Adeoya, pediu ao M23 que colocasse uma arma. O funcionário condenou “Violência M23 e todas as outras forças negativas” e convidado para “O respeito total pela soberania, unidade e integridade territorial do Dr. Kong”.