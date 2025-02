O governo das nações africanas diz que ele “todo possível” para restaurar a ordem e a integridade territorial em um Bukavu

M23 Militantes na República Democrática do Congo (Dr. Congo) assumiram o controle da capital da província de Kiv do Sul no leste do país, apenas alguns dias depois de ameaçá -lo a pegá -lo em uma batalha constante com o governo.

Em um declaração No domingo, Fleuve Congo (AFC), a coalizão de grupos rebeldes que inclui M23, afirmou que seus combatentes decidiram “Ajude a população de Bukavua” Ao resolver seus desafios de segurança.

Uma cidade de cerca de 1,3 milhão de pessoas deixou forças congênoniais e seus aliados, deixando -a em um estado “anarquia” e “incerteza,” De acordo com a AFC.



“AFC/M23 se reserva o direito de proteger e defender a população civil e as áreas liberadas de qualquer crime cometido pelo regime de Kinshasa e seus aliados”. Lawrence Kanyuk, porta -voz da Aliança, disse em comunicado.

No início do ano, os militantes lançaram ataques renovados ao governo das nações da África Central e, desde então, mataram mais de uma dúzia de forças de manutenção de paz estrangeiras.

No final do mês passado, os rebeldes apreenderam Goma, uma cidade na fronteira de Ruanda e a capital da província oriental do Dr. Kong. Segundo a ONU, o M23 nomeou as autoridades de fato, incluindo o governador e o prefeito na multidão.

O leste rico nos recursos da antiga colônia belga foi torturado por décadas de violência, com dezenas de grupos armados, incluindo o M23, que combate as autoridades locais por poder e minerais como ouro e diamantes.

O conflito aumenta as relações entre o governo do Dr. Kong e as autoridades de Ruanda. Kinshas acusou repetidamente a situação vizinha de apoiar o M23. No ano passado, o relatório do especialista da ONU afirma que, juntamente com os militantes, até 4.000 soldados em Ruandam. Kigali negou consistentemente as alegações.

No início deste mês, Yolande Makolo, porta -voz do governo de Ruanda, disse à RT que seus soldados estaduais foram enviados para suas fronteiras apenas para defendê -los. Ela disse que Kigali se dedicou à paz e sustentável resolvendo o conflito no Dr. Congo.









No domingo, o governo de Congole anunciou que as tropas de Ruanda estavam entrando em Bukav junto com os rebeldes.



“Ruanda teimosamente segue seu plano para a ocupação, roubando e cometendo crimes e violações graves dos direitos humanos em nosso solo”, “” O Ministério das Comunicações, Dr. Kong, citou em comunicado.

O governo disse que era “Faça tudo possível” Restaurar a ordem, a segurança e a integridade territorial e convidou os habitantes de Bukavu para evitar direcionar militantes.

Mais de 3.000 pessoas, incluindo crianças, foram mortas na antiga colônia belga na última escalada de conflitos, segundo os relatórios da ONU.

A União Africana (AU) alertou que o Dr. Congo poderia desmoronar se a situação no Oriente não fosse resolvida por um conflito destruído.

Falando à cúpula da UA em Addis Ababi, a capital da Etiópia, no sábado, o secretário geral da ONU, Antonio Guterres também pediu respeito à integridade territorial do país, acrescentando que a escalada regional das hostilidades deve ser evitada.