A ONU diz que na semana passada nas ruas foi recuperada pelo menos 900 corpos após uma briga na cidade de Gom, na cidade oriental do país

A União de Grupos Rebeldes na República Democrática do Leste do Congo (Dr. Congo), que inclui combatentes M23, declarou uma trégua após semanas de intensa batalha com o Exército Nacional e as Forças de Paz.

O intervalo na luta começará na terça -feira para permitir uma abordagem humanitária à região, anunciou o Fleuve Congo (AFC) em comunicado na segunda -feira.



“Condenamos a FARDC (as forças armadas da República Democrática do Congo) continuaram o uso de aeronaves militares no aeroporto de Kavuma, onde bombas matando nossos compatriotas em áreas liberadas” “” AFC declarou.













Uma decisão de uma é o meio dos pedidos pré -fabricados por trégua direta porque os rebeldes apreenderam grandes territórios no leste da África Central, incluindo Goma, uma cidade na fronteira de Ruanda e a capital da província do Dr. Kongga North North Kiv.

Na segunda -feira, a Organização Mundial da Saúde relatado Pelo menos “900 corpos recuperados das ruas, sem incluir aqueles que já estão em morgues”. Desde sexta -feira passada, após o dia de luta entre o M23 e os soldados de Congole na multidão. Quase 2.900 pessoas ficaram feridas em hostilidades que disseram, aviso de “O risco de espalhar o MPOX, a cólera e o sarampo devido à transferência de população que não tem acesso fácil aos cuidados médicos”.

De acordo com a Agência de Saúde da ONU, uma cidade de 2 milhões de pessoas está desesperada por combustível e equipamentos médicos.

O leste rico nos recursos da antiga colônia belga foi torturado por décadas de violência, e dezenas de grupos armados lutam contra as autoridades locais por minerais como ouro e diamantes. Desde o início do ano, os rebeldes do M23 fizeram uma ofensiva contra o governo, matando vários soldados estrangeiros, economizando pacíficos, incluindo mais de uma dúzia da África do Sul.













Os militantes foram supostamente obtidos pelo país em outras áreas e avançaram para a Segunda Capital Provincial, Bukava, depois de capturar GOM na semana passada, mas na segunda -feira negou que tivessem alguma intenção de fazê -lo.



“Não temos intenção de capturar ruído ou outras áreas. No entanto, repetimos nossa dedicação à proteção e defesa da população civil e de nossas posições”, “” Anunciou a aliança Fleuve Congo.

O conflito aumenta as relações entre o governo do Dr. Kong e as autoridades de Ruanda. Kinshas acusou repetidamente o estado de apoio vizinho – a alegação de que Kigali negou consistentemente.

A Rússia e vários outros países pediram cessação imediata de hostilidades e negociações contínuas de manutenção da paz. Na semana passada, a comunidade da África Oriental convocou uma cúpula de emergência para discutir a situação de segurança e explorar as soluções diplomáticas do conflito. No entanto, o presidente da Congole, Felix Tshisekedi, não compareceu a uma reunião convocada pelo presidente do Quênia, William Ruto.