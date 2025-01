Os rebeldes M23 do Congo afirmam ter assumido o controlo da importante cidade oriental de Goma.

Civis deslocados internamente dos campos de Munigi e Kibati transportam os seus pertences enquanto fogem após combates entre os rebeldes M23 e as Forças Armadas da República Democrática do Congo (FARDC), em Goma, leste da República Democrática do Congo, em 26 de janeiro. 2025 | Crédito da foto: Reuters

Rebeldes apoiados por Ruanda capturaram a cidade de Goma, no leste do Congo, na manhã de segunda-feira (27 de janeiro de 2025), de acordo com um comunicado de imprensa do movimento rebelde M23.

A captura da cidade ocorreu após um prazo de 48 horas imposto pelo grupo ao exército congolês para entregar as suas armas.

No comunicado, os rebeldes instaram os residentes de Goma a manterem a calma. Não houve comentários imediatos do governo do Congo.

Os rebeldes entraram nos arredores da maior cidade do leste do Congo, Goma, no domingo (26 de janeiro de 2025), causando o que as Nações Unidas chamaram de “pânico em massa” entre os seus 2 milhões de habitantes e levando o governo do Congo a chamar-lhe uma “declaração de guerra”. .” “

Com o aeroporto fechado e as estradas bloqueadas no centro humanitário e de segurança da vasta região, “estamos encurralados”, disse o representante especial da ONU para o Congo numa reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU.

A ofensiva dos rebeldes do M23 no coração desta região rica em minerais ameaça piorar dramaticamente uma das guerras mais longas de África e criar mais miséria naquela que já é uma das maiores crises humanitárias do mundo, com milhões de pessoas deslocadas.

Na noite de sábado (25 de janeiro de 2025), o Congo cortou relações com o Ruanda, que negou apoiar o M23, apesar das provas recolhidas por especialistas da ONU e outros. O aumento da violência matou pelo menos 13 soldados da paz na semana passada. E os congoleses fugiram novamente.

O M23 obteve ganhos territoriais significativos ao longo da fronteira do Congo com o Ruanda nas últimas semanas, após meses de tentativas regionais falhadas para alcançar a paz. Na noite de domingo, os rebeldes pediram ao exército congolês que entregasse as suas armas e comparecesse num estádio local às 3 da manhã, caso contrário tomariam a cidade.

O exército uruguaio, que está em Goma servindo na missão de paz da ONU, disse em comunicado na noite de domingo (26 de janeiro de 2025) que alguns soldados congoleses depuseram as armas.

“Mais de uma centena de militares das FARDC estão abrigados nas instalações da base “Siempre Presente” aguardando o processo (de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração)”, refere o comunicado.

Nas fotografias partilhadas com o comunicado, homens armados são vistos a registar-se junto das forças de manutenção da paz, vestindo uma combinação de uniformes militares e roupas civis.

A ministra dos Negócios Estrangeiros do Congo, Thérèse Kayikwamba Wagner, disse ao Conselho de Segurança que o Ruanda estava a cometer “uma agressão frontal, uma declaração de guerra que já não está escondida atrás de manobras diplomáticas”.

O embaixador do Ruanda na ONU, Ernest Rwamucyo, não confirmou nem negou as alegações do Congo. Ele culpou o governo do Congo e disse que a crise poderia ter sido evitada se tivesse “demonstrado um compromisso genuíno com a paz”.

Os Estados Unidos e a França apelaram a um cessar-fogo e apelaram ao Ruanda para que retirasse o seu apoio ao M23, com a Embaixadora interina dos EUA, Dorothy Shea, a alertar que os Estados Unidos iriam “considerar todas as ferramentas à sua disposição” para responsabilizar os responsáveis ​​pela manutenção do conflito armado. . .

O governo do Ruanda nega apoiar os rebeldes, mas no ano passado reconheceu que tem tropas e sistemas de mísseis no leste do Congo para salvaguardar a sua segurança, apontando para uma acumulação de forças congolesas perto da fronteira. Especialistas da ONU estimam que existam até 4.000 forças ruandesas no Congo.