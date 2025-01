Os reboques do Super Bowl Lix podem incluir Fantastic Quours e Rihanna’s Smurfs Movie

Os estudos estrearão o filme principal reboques durante Super Bowl LixCom a Disney, Universal e Paramount liderando a carga. Os lançamentos esperados incluem Maravilha Filmes como Capitão América: Brave Novo Mundo, Thunderbolts*, Quarteto fantástico: os primeiros passosRebirth Jurassic World, Como treinar seu dragão, M3Gan 2.0, Mission: Impossible – Reckoning Final, Novocaine e Smurfs, com Rihanna. É provável que esses filmes obtenham uma exposição durante uma programação de estrelas antes de uma audiência de mais de 120 milhões de espectadores. No entanto, o trailer do Superman de James Gunn não será transmitido no evento.

O LIX do Super Bowl, programado para 9 de fevereiro de 2025, apresentará os principais trailers dos filmes da Disney, Paramount e Universal. Esses estudos estão entre os poucos investimentos de US $ 7,5 milhões a US $ 8 milhões em um anúncio de 30 segundos. No ano passado, o evento atraiu 123,7 milhões de espectadores na televisão ao vivo e à transmissão.

A Disney dominou a bilheteria nacional de 2024 com US $ 2,2 bilhões e planeja mostrar dois dos próximos filmes da Marvel: Capitão América: Brave New World (14 de fevereiro), Thunderbolts* (2 de maio) e Fantastic Four: The First Steps (os primeiros passos (Os primeiros passos (25 de julho).

Outros reboques prováveis ​​incluem Branca de Neve (21 de março), Lilo e Stitch (23 de maio) e Elio de Pixar (13 de junho). A Disney geralmente apresenta os primeiros filmes de verão durante o Super Bowl. Os lançamentos anteriores incluem Deadpool & Wolverine e somente: uma história de Star Wars.

A Universal, que levantou US $ 1,88 bilhão em todo o país em 2024, provavelmente apresentará um trailer para o Jurassic World Rebirth (2 de julho). O filme, dirigido por Gareth Edwards, está estrelando Scarlett Johansson, Mahershala Ali e Jonathan Bailey.

Outros reboques esperados incluem como treinar seu dragão (13 de junho) e M3Gan 2.0 (27 de junho). A Universal promoveu anteriormente o M3Gan com marketing viral, com performances ao vivo e aparições públicas.

É provável que a Paramount transmita os trailers para a Missão: Impossível – Reckoning Final, Novocaine (14 de março) e o filme musical animado de Smurfs (18 de julho), que apresenta Rihanna. Missão anterior: Os filmes impossíveis receberam lugares no Super Bowl em 2018 e 2023, com Tom Cruise conhecido pela inesperada acrobacia promocional.

Sony, Warner Bros., Netflix, Amazon MGM, Lionsgate e Apple Studios provavelmente pularem o Super Bowl. A Warner Bros. promoveu o Flash pela última vez durante o evento em 2023, enquanto lançou os trailers do Super -Homem recentemente durante os jogos do campeonato da AFC e da NFC.

Por Prazo finalO trailer mais visível do Super Bowl no ano passado nas redes sociais foi a Deadpool & Wolverine (75,4 milhões de visitas, US $ 211,4 milhões de abertura), seguida pelo reino do planeta dos macacos (vistas de 43,2 milhões, abertura de US $ 58,4 milhões) e mal (mal Visualizações de 40,1 milhões, abertura de US $ 112,5 milhões). Os reboques do Super Bowl continuam a gerar um comprometimento on -line significativo e impactar o desempenho da bilheteria.

Originalmente informado por Anubhav Chaudhry em Super -herói.