Os reféns tailandeses lançaram o retorno a Bangkok depois de atrasar por mais de um ano em Gaza

O ministro das Relações Exteriores da Tailândia, Maris Sangyampong, caminha com o tailandês liberado, em Samut Prakan, Tailândia, na Tailândia, a seguir, a partir de agora, na Tailândia, 9 de fevereiro de 2025. Crédito da foto: Reuters

Cinco trabalhadores tailandeses libertados depois de serem mantidos por mais de um ano em Gaza chegaram a Bangkok no domingo (9 de fevereiro de 2025).

Através de Romnao, 32, soldando Sriaoon, 33, 35, 35, Thanak Thanna, 36, e Banawat em Saetatao, 27, foram lançados em Jaan. 30

Eles foram abraçados por membros da família, alguns dos quais choraram, na sala de chegadas no aeroporto de Suvarnabhumi. O ministro das Relações Exteriores da Tailândia, Maris Sagniampongsa, e o embaixador israelense na Tailândia estavam no aeroporto para receber os reféns liberados.

Eles foram o segundo lote de reféns tailandeses lançados desde que a guerra eclodiu. Durante um alto incêndio anterior em novembro de 2023, 23 nacionais foram divulgados em um acordo negociado entre a Tailândia e o Hamas, com a ajuda do Catar e do Irã.

Ele lançou os reféns tailandeses, que foram sequestrados durante o ataque mortal em 7 de outubro de 2023 pelo Hamas e mantidos em Gaza, abraçam seus entes queridos quando chegam à Tailândia depois de serem libertados, no aeroporto de Bangkok Suvarnabhumi, em Samut Prakan, Tailândia, ON 9 de fevereiro, fevereiro de 2025, 2025. Crédito da foto: Reuters

Os cinco homens foram avaliados em um hospital fora de Tel Aviv antes de seu retorno. Quatro deles se juntaram a um parente cada no início desta semana. A viagem foi patrocinada pelo governo israelense, de acordo com a embaixada da Tailândia em Tel Aviv.

Os militantes do Hamas sequestraram 31 tailandeses nacionais durante o ataque de 7 de outubro de 2023 ao sul de Israel, o que os torna o maior grupo de estrangeiros em cativeiro. Muitos dos trabalhadores agrícolas tailandeses viviam em compostos nos arredores do sul de Israeli Kibutzim e das cidades, e os militantes do Hamas invadem esses lugares primeiro.

Um total de 46 tailandeses foram mortos durante o conflito, incluindo dois cidadãos tailandeses que foram mortos durante o ataque e seus corpos levados a Gaza, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores da Tailândia.

Não havia informações imediatas disponíveis sobre Nattapong Pingsa, que é o último refém tailandês que estava em Gaza, nem os dois trabalhadores tailandeses cujos corpos foram levados para Gaza.

Manis, ministro das Relações Exteriores da Tailândia, viajou para Israel para visitar os cinco homens libertados logo após sua libertação. Maris se encontrou com seus colegas israelenses, buscando apoio para garantir o lançamento do restante refém tailandês e recuperar os corpos dos dois tailandeses mortos.

Os trabalhadores tailandeses ainda são o maior grupo de trabalhadores agrícolas estrangeiros em Israel. Os países implementaram um acordo bilateral há uma década, que facilitou especificamente o caminho para os trabalhadores agrícolas tailandeses. Desde então, muitos trabalhadores palestinos haviam retornado e, antes do ataque do Hamas, aproximadamente metade da força de trabalho de Israel era composta por trabalhadores estrangeiros e palestinos.