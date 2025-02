Os registros de carros de Tesla caíram 12 % na Califórnia no ano passado: relatório

O registro de veículos elétricos Tesla (EV) na Califórnia caiu em 11,6 % em 2024, de acordo com um novo relatório.

A participação de mercado da empresa também caiu 7,6 % no ano passado, agora com apenas 52,5 % do mercado de veículos de emissão zero (ZEV) do estado até 2024, de acordo com O relatórioPostado pela Association of New Car Concessionária da Califórnia.

“As coisas não são tão ourodeclaração. “O domínio de Tesla no mercado de veículos elétricos continua hesitando, pois a marca relatou sua quinta diminuição no registro trimestral consecutivo”.

Um BloomberganáliseEle vinculou essa virada dos eventos a um ano -em um ano, diminuição de 36 % nas vendas do Modelo 3 da empresa, bem como no apoio do CEO da Elon Musk ao presidente Trump.

Ao avaliar o setor ZEV mais amplo da Califórnia, o relatório da indústria constatou que esses carros representavam cerca de 22 % do total de registros de veículos no estado de ouro, pouco mais de 21,7 % em 2023.

Os registros híbridos mostraram um aumento de 2,4 % no quarto trimestre de 2024, que compensou uma diminuição equivalente nos registros da ZEV naquele momento, de acordo com o relatório.

“Essa mudança sugere que os consumidores da Califórnia podem gradualmente estar procurando a transição dos motores de combustão interna (gelo) para veículos completamente elétricos, com híbridos que emergem como uma opção cada vez mais popular”, disseram os autores.

Apesar da queda de Tesla nos registros e participação de mercado, o modelo e a empresa permaneceram o melhor caminhão leve de vendedores da Califórnia, com uma participação de 10,1 %, enquanto o Modelo 3 foi o segundo carro de passageiros mais altos, atrás do Toyota Camry, de acordo com para o relatório.

O modelo e o Modelo 3 também foram os dois principais modelos de EV vendidos em 2024, seguidos pelo Hyundai Ioniq 5, o Ford Mustang Mach-e, o Toyota RAV4 e o Tesla Cybertruck.

Enquanto isso, a Califórnia foi responsável por 31,1 % de todos os registros da ZEV em todo o país, de acordo com o relatório.

