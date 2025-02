Os regulamentos estritos das redes sociais do Vietnã estrangulam a liberdade de expressão, diz o Human Rights Group

As autoridades vietnamitas não responderam a um pedido de comentários sobre a análise do Projeto 88 ou a intenção por trás do novo decreto. Foto:

Os novos regulamentos governamentais sobre redes sociais no Vietnã dão às autoridades maiores poderes para evitar a dissidência e controlar as notícias, juntamente com as ferramentas para rastrear os críticos com mais facilidade e silenciá -los, de acordo com uma análise publicada na terça -feira, 18 de fevereiro de 2025.

“As autoridades do Vietnã implementaram ‘Decreto 147’ em dezembro, endurecendo os regulamentos em empresas de mídia social como Facebook, X, YouTube e Tiktok, na tentativa de reprimir ainda mais as críticas”, disse Ben Swanton, um dos autores dos autores de O relatório ‘The 88 Project’Um grupo se concentrou em questões de direitos humanos e liberdade de expressão no Vietnã.

“Qualquer desafio para o governo e o Partido Comunista, qualquer desafio importante para sua narrativa oficial de eventos, é percebida por eles como uma situação que está ficando fora de controle”, disse ele em entrevista da Tailândia.

Entre outras coisas, o decreto exige que os usuários verifiquem suas contas com números nacionais de telefone ou cartões de identificação que devem ser fornecidos ao governo, mediante solicitação e para as empresas de redes sociais armazenarem seus dados no Vietnã.

Também impede que os usuários de redes sociais participem de jornalismo cidadão ou publiquem informações sobre supostas irregularidades do governo e exigem que as empresas eliminem os cargos considerados ilegais dentro de 24 horas. O decreto exige que as empresas permitam que as autoridades acessem seus mecanismos de pesquisa internos para que possa identificar o conteúdo ofensivo.

As empresas de redes sociais têm até o final de março se encontrarem, e ainda não está claro se tentarão voltar. Tiktok e Facebook se recusaram a comentar seus planos, enquanto X e Google, que têm o YouTube, não retornaram os e -mails.

“No entanto, os pesquisadores já notaram uma diminuição nas posições políticas”, disse Swanton.

“Nos últimos anos, Hanói prendeu ou forçado a exilar jornalistas, reformadores, ativistas de direitos humanos e os dissidentes mais proeminentes do país. Isso teve um efeito assustador que incentiva as pessoas a participarem da auto -censation ”, afirmou. “O decreto 147 foi projetado para converter esse efeito assustador em um domínio gelado na liberdade de expressão”.

As autoridades apertam os parafusos em relatórios críticos

Aproximadamente 65 milhões de vietnamitas têm contas do Facebook, aproximadamente dois terços da população e cerca de 35 milhões de contas do YouTube. Cerca de metade do povo do Vietnã diz que recebe a maior parte de suas notícias das redes sociais.

O governo já insiste que publicações críticas de fora do país estão bloqueadas em 2021, enquanto o Vietnã estava no bloco Covid-19.

Em outubro, um excelente blogueiro vietnamita foi condenado a 12 anos de prisão por artigos e vídeos que expõem a corrupção dos funcionários do governo e, em janeiro, um advogado destacado vietnamita foi condenado a três anos de prisão por publicações do Facebook que criticam o ex -juiz principal do país.

Os investigadores do Projeto 88 disseram que o novo decreto também fornecerá às autoridades melhores ferramentas para perseguir aqueles que apenas lêem ou verão publicações em redes sociais.

Eles notaram um caso em junho passado em que a polícia de uma província passou pelos perfis de 13.328 membros de um grupo do Facebook que tinham informações consideradas “hostis ao estado” e identificaram 20 pessoas em sua província, foram para suas casas e exigiram que a partida fosse o grupo.

“Se for implementado conforme o planejado, o Decreto 147 provavelmente tornaria menos lento para identificar membros de grupos como esse e garantir que grupos com conteúdo anti-estatal estejam bloqueados no país”, afirmou o relatório.

Exorta as empresas de mídia social e outras pessoas afetadas a se recusarem a cumprir as disposições do decreto que violam os direitos da liberdade de expressão e, para os Estados Unidos e as Nações Unidas, para pressionar o Vietnã a revogar a medida.