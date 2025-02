Os republicanos da Câmara dos Deputados consignam a acusação contra juízes que bloqueiam Trump, Duto

Alguns republicanos da Câmara dos Deputados se comprometem a apresentar artigos de demissão contra juízes federais que bloquearam as ações do governo Trump, incluindo as do Departamento de Eficiência do Governo (DOGE), apoiando o chamado da tecnologia Elon Musk bilionario para um “Onda de julgamento judicial. “

O representante Eli Crane (R-Ariz.) Disse que está escrevendo artigos de julgamento político contra o juiz Paul Engelmayer, do distrito do sul de Nova York, que em uma decisão no fim de semana passado restringiu temporariamente os participantes de Almizcle e Duxes ao acesso a um sistema de pagamento do departamento do Tesouro.

O representante Andrew Clyde (R-G.) Está trabalhando em uma resolução de julgamento político contra o juiz do distrito de Rhode Island, John McConnell Jr., por sua decisão interromper o congelamento do governo Trump em fundos federais.

E a representante Marjorie Taylor Greene (R-G.), Presidente da Supervisão da Câmara dos Deputados no subcomitê de eficiência do governo, prometeu uma audiência nesta semana enquanto se referiu às pessoas e seus líderes eleitos responsáveis.

As ações seguem o exemplo de Trump e a Casa Branca, com o secretário de imprensa de Trump, Karoline Leavitt, afirmando na quarta -feira que “os juízes do Tribunal Distrital nos distritos liberais de todo o país estão abusando de seu poder de bloquear unilateralmente a autoridade executiva básica do presidente Trump “.

Crane foi notícia da AméricamostrarOrganizado pelo ex-representante Matt Gaetz (R-Fla.) Nesta semana, para preparar seus planos de resolução de julgamento político.

“Nosso caso de acusar o juiz Engelmayer é basicamente que ele é um juiz ativista que tenta impedir o governo Trump, você sabe, executa seus dois poderes para garantir que as leis sejam executadas fielmente”, disse o republicano do Arizona.

Greene disse à Hill que apoiaria a acusação de Engelmayer, dizendo que os juízes não podem tirar o poder dos secretários do gabinete.

“Eles não podem fazer isso, especialmente quando têm um registro sério de ativismo democrático e são incondicionais contra o presidente Trump”, disse Greene. “Então, sim, juízes assim, eles definitivamente deveriam ser acusados.”

O Departamento de Justiça argumentou que a ordem de Engelmayer poderia ser lida para incluir o secretário do Tesouro Scott Besent, mas outro juiz que supervisiona o casoEle disse mais tardeque o pedido não se aplicaria a Best.

Clyde confirmou que estava trabalhando em artigos de julgamento político contra McConnell em umPublicar em xChamando o juiz “um ativista partidário que reúne nosso sistema judicial para interromper o congelamento dos fundos do presidente Trump sobre as despesas do governo e desperdício de alarme”.

Os pedidos de comentários sobre as ameaças de julgamento político enviados ao Distrito Sul de Nova York e ao Tribunal Distrital de Rhode Island não foram respondidos imediatamente.

Os líderes do Partido Republicano da Câmara dos Deputados não intervieram nos pedidos para rejeitar os juízes, e as possibilidades de que esse esforço é bem -sucedido em sua eliminação está próximo de zero.

Seria necessário um apoio quase unânime dos republicanos para acusar um juiz se os democratas não apoiarem a medida, e seria necessário que o apoio dos democratas limpe o limiar de dois terços a condenar por artigos de demissão no Senado.

Mas Crane está adotando uma atitude de “nunca dizer”, apesar dessas chances.

“Até o último Congresso, o presidente da Câmara nunca havia sido demitido antes”, disse ele. “Eu não sou um cara para esperar e ver, olhe em volta, espero que alguém faça alguma coisa. Vou agir. E como eu disse, se não, chegamos ao local em que devemos estar, estou bem com isso. Mas eu não vou sentar e sozinho, você sabe, essas pessoas impedem o presidente Trump de fazer exatamente o que ele disse ao povo americano o que ele faria.

A última vez que o Congresso acusou e eliminou um juiz federal em 2010.

