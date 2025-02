Os republicanos da Câmara dos Deputados exigem transparência de OVNIs

O líder dos OVNIs menores do Senado, também conhecido como fenômenos anômalos desconfortáveis ​​ou fenômenos não identificados ou identificados do público americano.

Schumer e os republicanos da Câmara -chave dizem que o governo deve esclarecer o que sabe sobre esse mistério de décadas, que você viu 80 anos de Muito credívelAssim, consistenteAssim, Múltiplo Informação de objetos exposição extremo desempenho características.

Em 11 de fevereiro, o Presidente do Comitê de Supervisão da Câmara dos Deputados, James Eat (R-Ky). anunciado O estabelecimento do grupo de trabalho sobre a desclassificação dos segredos federais. Rep. Anna Paulina Luna (R-Fla.), Membro bipartidário UAP CaucusIsso liderará o esforço.

Corner e Luna enviaram cartas O Secretário de Estado se enquadra no povo americano “.

Em particular, Rubio e Ratcliffe, juntamente com o consultor de segurança nacional Mike Waltz e o próprio Trump, fizeram declarações notáveis ​​sobre o UAP nos últimos anos.

O mesmo para Schumer. Logo depois que Trump assinou uma ordem executiva que desclassifica todos os registros do governo sobre os assassinatos do presidente John F. Kennedy, Robert F. Kennedy e Martin Luther King Jr., Schumer desafiado Trump para estender a mesma transparência ao UAP.

O sabão das redes sociais da Schumer-Raling não é um acidente. Em 2023, ele patrocinado O que poderia ser dito que é a legislação mais extraordinária já apresentada no Congresso. O bipartidário Lei de disseminação de fenômenos anormais não identificados Ele alegou que os elementos sombrios do governo se recuperaram em segredo e estão tentando reverter o “não -humano” ou o artesanato de engenharia desconhecido. Surpreendentemente, a legislação de 64 páginas definiu “inteligência não humana” e exigiria que o governo tomasse posse de “qualquer” evidência biológica recuperada e “evidências biológicas de inteligência não humana” transferidas para contratados de defesa privada.

Embora a Câmara finalmente anulasse os elementos -chave da legislação, Rubio foi um dos cinco copatrocadores do projeto de lei do Senado.

Em dois notáveis ​​2023 EntrevistasRubio declarou que vários funcionários com “autorizações muito altas e altas posições em nosso governo” se aproximaram do Comitê de Inteligência do Senado alegre A existência dos programas secretos de recuperação e engenharia reversa da UAP. Rubio, que aparecerá ao lado de mais do que 30 funcionários do governo em Novo documentário OVNIEle caracterizou as reivindicações dos queixosos como potencialmente “a maior história da história humana”.

Rubio disse que as autoridades atuais e anteriores de alto nível que conversaram com o Comitê de Inteligência têm “conhecimento em primeira mão” das atividades ilegais da engenharia inversa UAP. Quando perguntado sobre a credibilidade das pessoas, Rubio perguntou retoricamente: “Que incentivo tantas pessoas com esse tipo de qualificação, essas são pessoas sérias, precisam apresentar e inventar algo?”

Em janeiro, um veterano da Força Aérea chamado Jacob Barber alegou Em uma entrevista que participou desses UAP superior esforços de recuperação. Forças especiais decoradas Veteranos e um exército aposentado Tenente Coronel frequentou Para a credibilidade de Barber. Barbeiro também falar Tanto o Comitê de Inteligência do Senado quanto o Escritório de Análise do Pentágono UAP, conhecido como Aarona câmera.

Respondendo a uma sobrancelha perguntar O senador Kirsten Gillibrand (DN.Y.) durante uma audiência de novembro, o diretor de Aaro, Dr. Jon Kosloski, fez uma revelação intrigante. De acordo com Kosloski, seu escritório conversou com testemunhas com acusações de “em primeira mão” de atividades relacionadas ao UAP não relatado, um referência aparente Para barbeiro.

Barbeiro é disposto a testemunhar Sob juramento pela existência dos esforços de recuperação do UAP nos quais ele afirma que participou. Não seria o primeiro a fazê -lo.

Em uma audiência do Comitê de Supervisão da Câmara de 13 de novembro, o ex -departamento de Departamento de Defesa Luis Elizondo testemunhado sob juramento à existência de programas de recuperação e engenharia reversa. Veterano da Força Aérea e ex -oficial de inteligência David Grusch alegou ele existência de um “Programa de Recuperação de Choque Multi -Decades (UAP) e engenharia reversa” durante uma audiência do Congresso de julho de 2023.

A agência de controle interno que supervisiona as agências de espionagem dos Estados Unidos considerou as acusações de Grusch de que a informação UAP era inapropriadamente escondido Congresso “credível e urgente” acionar Notificações obrigatórias para comitês de inteligência. O primeiro inspetor -geral da comunidade de inteligência parte Como advogado de Grusch, adicionando um peso significativo às declarações subjacentes.

Em junho de 2023, Mike Waltz, então na Câmara dos Estados Unidos e agora consultor de segurança nacional de Trump, Ele declarou que Grusch “Certamente parece ser muito credível.” Waltz, um coronel do Exército com experiência das Forças Especiais, serviu nos comitês de inteligência e serviços armados.

Quando perguntado sobre UAP, Waltz respondeu em outro 2023 entrevista “Acho que precisamos levar isso incrivelmente sério”. Segundo Waltz, “Isso não pode ser negado. (Lá) são dados reais e difíceis que mostram objetos que estão fazendo coisas que não podem ser explicadas. cientificamente perplexo UAP militar Vídeos e acompanhamento Testemunha ocular Contas Eles surgiram nos últimos anos.

Os comentários de Waltz estão ecoando os do Diretor de Trump CIA. Em Entrevista 2021Ratcliffe, que atuou como diretor de inteligência nacional no primeiro governo Trump, declarou que o UAP foi rastreado por vários sensores, incluindo satélites, e “participar de ações difíceis de explicar, movimentos difíceis de replicar (e) que nós Não tenha a tecnologia para “. Ratcliffe ditado Que o UAP exibe “tecnologias que não temos e, francamente, não podem se defender”. E em 2023, Ratcliffe fixo que “deve haver mais transparência sobre esse assunto”.

Por sua parte, Trump frequentemente contando Como os pilotos da Força Aérea disseram a ele que eram Deixado confuso Para objetos esféricos misteriosos que superaram suas aeronaves de combate avançadas. Quando perguntado durante uma entrevista de setembro se ele lançaria imagens UAP se retornasse à Casa Branca, Trump respondeu“Eu faria isso. Eu adoraria fazer isso. Eu tenho que fazer isso.

Trump e sua chave designada continuarão?

Marik von Rennkampf Serviu como analista do Escritório de Segurança Internacional e não proliferação do Departamento de Estado e foi nomeado pelo governo Obama no Departamento de Defesa.





