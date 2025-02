Os republicanos do Senado abrem o acesso de Doge ao IRS, mas pedem as grades

Os republicanos do Senado disseram na terça -feira que estão abertos à idéia do departamento de eficiência do governo de Elon Musk (Doge) que acessa as informações confidenciais do contribuinte do IRS, desde que haja grades em seu lugar.

Os relatórios surgiram durante o fim de semana em que um membro da equipe de almíscar em Doge experimentou entidade.

Mas os republicanos do Senado disseram na terça -feira que, embora alguns deles tenham preocupações, o impulso de racionalizar e analisar uma agência de que o Partido Republicano tem sido crítico.

“Quantos funcionários estão no IRS?” O senador John Kennedy (R-La.) Disse, apontando a contratação de milhares de funcionários através da Lei de Redução da Inflação (raiva). “Existem milhares de funcionários na IRS que já têm acesso aos nossos dados fiscais. Isso se preocupa? Quero dizer que alguém tem que ter acesso a eles.

“Lord. Musk tem uma autorização de segurança secreta e foi autorizada pelo presidente”, continuou Kennedy. arquivar IRS “.

O novo impulso no IRS ocorre no meio de uma série de fotos e demissões em vários departamentos e agências como parte de seu impulso contínuo de reduzir o escopo do governo federal. Dege se concentrou especificamente no departamento do Tesouro, já que os tenentes da Musk tentam analisar os pagamentos externos mais profundamente em todo o governo.

Vários republicanos rapidamente notaram possíveis preocupações na frente da privacidade. No entanto, essas preocupações estão em segundo plano por enquanto, com os membros apontando especificamente a tecnologia e os sistemas “desatualizados” usados ​​no IRS que poderiam usar um trecho facial de curto prazo.

“Acho que certamente há preocupações quando se trata da privacidade das informações pessoais”, disse o líder da maioria do Senado, John Thune (Rs.D.).

“Eu não acho que seja incomum para uma Casa Branca ou uma administração, todos esses são registros do governo, que terão acesso a esse tipo de registro, e eu sei que o objetivo em tudo isso, obviamente, é encontrar maneiras de Faça as coisas melhor e com mais eficiência e sei com certeza no IRS que alguns de seus sistemas estão incrivelmente desatualizados ”, continuou Thune.

“No final do dia, você deseja economizar dinheiro, deseja proporcionar maior eficiência, esperançosamente, para o uso da tecnologia para muitas dessas maneiras desatualizadas de fazer negócios no governo federal, e acho que a maioria de nós apoia que isso meta.”

O senador James Lankford (R-Okla.), Outro membro da liderança republicana, acrescentou que os membros ainda estavam “tentando descobrir o que é o fato e a ficção” em toda a situação, mas ecoaram o ponto do líder do líder dos mais.

“É muito diferente poder olhar para ele e dizer: ‘Estamos rastreando pessoas que estão mortas?'”, Disse Lankford. “As ineficiências nos sistemas no (El) IRS têm sido lendárias durante os 15 anos em que estive neste lugar. Tudo o que ouço é hardware e software herdado.

The Washington Post A tentativa de Doge primeiro relatou o acesso a dados confidenciais.

O IRS fez parte de um jogo de futebol político nos últimos anos depois que o governo Biden tentou fortalecer as capacidades de conformidade através do IRA. Os republicanos tentaram recuperar muito desse financiamento.

O presidente Trump também tem sido um oponente vocal do IRS depois de ser objeto de auditorias pessoais conduzidas pela agência. Também foi encontrado no centro de um dos vazamentos mais descarados da história do IRS depois que um contratado publicou uma de suas declarações fiscais. Charles Littlejohn foi finalmente condenado a cinco anos na prisão por filtrar as informações.

Os republicanos do Senado concordaram que não se opõem a Dege para obter acesso ao IRS, mas deveriam colorir dentro das linhas e que a fuga de informações pessoais continua sendo uma área que não é de log.

“Como funcionários especiais do governo ou, no entanto, eles são designados … eles precisam seguir os procedimentos padrão”, disse o senador Josh Hawley (R-MO). “Tudo o que eles estão claros … eles devem seguir qualquer coisa. Acho que são.”

“Isso seria um grande problema se isso acontecesse”, disse Hawley sobre um possível vazamento. “Estou certo de que eles não querem que isso aconteça, então quais são os processos normais, quaisquer que os níveis de liquidação, devem segui -los até a letra e isso ficará bem. O problema seria se isso não acontecer.

A senadora Shelley Moore Capito (RW.Va.) também apontou que ela tem a impressão de que aqueles em dux que poderiam obter essas informações têm um histórico do IRS e que “não seria incomum obter esses dados”.

“Mas há preocupações sobre os dados de privacidade que estou ouvindo as pessoas”, disse ele.

“Não estou levantando a bandeira vermelha aqui”, acrescentou. “Eu acho que será feito corretamente.”

