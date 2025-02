Os republicanos esperam atravessar a defesa, o impulso do financiamento de fronteira antes da luta final

Os republicanos do Senado têm o objetivo ambicioso de atacar o impulso de financiamento para a defesa e a segurança das fronteiras, separadamente do processo de apropriação, antes de um prazo final de março para evitar o fechamento do governo.

O presidente do Comitê de Orçamento do Senado, Lindsey Graham (Rs.C.), disse nesta semana que disse ao presidente Trump “que seria realmente útil se pudéssemos dar a ele o dinheiro para o plano de fronteira por quatro anos antes de 14 de março”.

“Seria realmente útil se tivéssemos US $ 150 bilhões em dinheiro novo antes de 14 de março, porque as discussões sobre financiamento do governo são dramaticamente diferentes”, disse ele ao The Hill. “E acho que compro isso.”

A estratégia poderia ajudar os legisladores do Partido Republicano a garantir mais alavancagem no financiamento de conversas, uma vez que os republicanos buscaram níveis mais baixos para programas não defensivos, enquanto os democratas exigiram paridade em aumentos tanto para gastos com defesa quanto não defesa.

Mas os republicanos enfrentam enormes obstáculos ao retirar esse plano do Congresso, apesar de controlar as duas câmeras, à medida que os líderes do Partido Republicano colidem sobre como avançar nas partes principais dos impostos, na agenda de defesa e fronteira de Trump.

Os republicanos moveriam o dinheiro da fronteira e da defesa através de um processo conhecido como reconciliação, o que lhes permitiria evitar o limiar de 60 votos que normalmente era necessário para mover projetos de lei no Senado. Mas a reconciliação é um processo longo e complicado, geralmente leva muito mais tempo do que o mês restante até 14 de março, e as câmeras já estão discordando no primeiro passo.

Os republicanos da Câmara e do Senado avançaram na semana passada, duas resoluções orçamentárias separadas, que desbloqueiam o processo de reconciliação e os requisitos do esquema para a lei final.

A resolução do Senado, que morreu do comitê na quarta -feira, busca permitir que mais de US $ 300 bilhões reforcem a fronteira e a defesa nacional que os republicanos esperam compensar o eventual pacote resultante do processo.

A Câmara seguiu seu exemplo logo depois, avançando no comitê de orçamento, um plano de orçamento mais amplo que também permitiria impulsos nos gastos com fronteira e defesa, mas vai muito mais longe. Além de abrir caminho para potencialmente bilhões de dólares em despesas de despesas, bem como extensões caras aos cortes de impostos de Trump e outros itens possíveis na lista de desejos tributários, isso também permitiria um aumento de US $ 4 bilhões para o limite do limite da dívida do país, que ocorre quando o Congresso enfrenta um relógio marcado para agir para evitar uma violação nacional no final deste ano.

Enquanto os republicanos do Senado também buscam aprovar uma legislação fiscal significativa usando o mesmo procedimento instável no final do ano, eles estão optando por priorizar a aprovação de uma fronteira e defesa mais estreitas para fornecer uma vitória antecipada a Trump. As câmeras teriam que concordar e adotar uma estratégia antes que possam passar para uma fatura final.

Além da pressão sobre os republicanos, os legisladores estão começando a reconhecer que uma medida de financiamento de stoptap de algum tipo provavelmente será necessária para evitar um fechamento no próximo mês, mesmo quando o governo Trump clicar por mais dinheiro por segurança nas fronteiras.

O Presidente Mike Johnson (R-La.) Não descartou uma parada ao longo do ano para manter o governo financiado até o final do ano fiscal, mantendo os fundos em grande parte que, quando o Congresso estabeleceu os níveis de gasto de gastos de A última vez há quase um ano, enquanto os legisladores lutam para chegar a um acordo bipartidário.

Os altos funcionários do governo Trump conversaram com os senadores nesta semana para enfatizar a necessidade de fundos de fronteira adicionais em uma reunião de porta fechada.

“Por que eles viriam e nos diziam implorando por dinheiro se não queriam se mudar?” Graham disse a jornalistas mais tarde.

“Gosto da única abordagem de fatura grande e bonita que pode fazer o que eles querem fazer”, disse ele, referindo -se à estratégia atual do Partido Republicano da Câmara. “Mas se eles não puderem fazer isso logo, acho que eles vieram criar um senso de urgência de que precisamos do dinheiro que precisamos agora para a fronteira e os militares”.

Outros legisladores do Partido Republicano também estão pressionando, para que o Congresso se mova rapidamente nos impulsos de financiamento propostos, uma vez que os republicanos pressionam para obter mais fundos do muro da fronteira e um aumento nos agentes de aplicação de imigração e costumes.

O senador John Kennedy (R-La.), Um cardeal de despesas, apoiou o impulso de Graham pela luz da luz verde antes do prazo final de 14 de março.

“Ele estabelece o tom e afeta suas negociações orçamentárias”, disse Kennedy, acrescentando que ele não acredita que os legisladores “possam organizar um orçamento de 2025”.

“Eu também concordo, para que possamos administrar sete democratas no Senado e superar um pacote de atribuições responsáveis ​​em 14 de março”, disse o representante Chip Roy (R-Texas) para a colina na quinta-feira, quando perguntado sobre os comentários sobre os comentários sobre Os comentários sobre os comentários de Graham.

“Sou a favor do avanço das medidas responsáveis. Eu acho que o que Lindsey está apresentando, assumindo que os cortes se materializariam, para pagar tudo isso, é uma medida responsável, para obter fundos de fronteira e mover a bola pelo campo ”, disse Roy.

“Acho que o que estamos tentando fazer (o comitê de orçamento da câmara) aqui, que está recebendo cortes significativos e cortes de impostos significativos, também é responsável”, acrescentou.

Sem a ação do Congresso, o governo poderá ver seu primeiro fechamento nos anos do próximo mês.

