Os republicanos lutam por soluções na agenda legislativa de Trump depois de jogar

Os republicanos da Câmara dos Deputados estão lutando para encontrar uma solução para divergências internas sobre seu plano de aprovar a agenda em expansão do presidente Trump, um esforço que ocorreu após a liderança ser forçada a acertar uma votação importante nesta semana, já medindo que o Senado aborda seu plano alternativo.

Durante uma reunião noturna no Capitólio na noite de terça -feira, os legisladores, incluindo conservadores de linha dura, moderados e membros de liderança, discutiram potencialmente um pacote de reconciliação de cinco anos, para promover a agenda de Trump, disse três fontes à colina, flutuando uma peça abreviada da legislação À medida que a conferência discorda dos cortes de despesas.

Durante o processo de reconciliação orçamentária, os republicanos estão operando sob a suposição de que o pacote cheio de prioridades de Trump, que inclui extensões e isenções fiscais caras, duraria 10 anos. O encurtamento desse período reduziria drasticamente o custo projetado da proposta no placar.

Uma redução no preço geral pode ajudar a obter apoio entre os conservadores de linha dura, muitos dos quais exigem que o pacote seja um déficit neutro, um objetivo que seria mais possível com um custo menor. Mas também reduziria a vida útil dos cortes de impostos prolongados, um fato que poderia frustrar alguns membros. Trump disse que quer que os cortes de impostos sejam permanentes.

Uma fonte disse que a liderança planeja apresentar a idéia de cinco anos aos legisladores durante sua reunião da conferência do Partido Republicano na manhã de quarta -feira, embora não esteja claro se ele reuniria apoio suficiente na maior parte.

Johnson não se posicionou na idéia de cinco anos, disse outra fonte.

Um grupo diversificado de legisladores esteve presente para a reunião, incluindo o presidente Mike Johnson (R-La.), Líder da maioria dos representantes de Steve Scalise (R-La.), Presidente dos caminhos e meios do comitê de Jason Smith.) E Kevin Hern (R-Okla.), De acordo com uma das fontes.

Embora a viabilidade do quadro de cinco anos continue sendo uma questão em aberto, o fato de ele flutuar em todos os sublinhados da imensa pressão que os republicanos estão sob para promover uma resolução orçamentária que incluirá as prioridades de Trump nos impostos, os impostos, o pedido de fronteira, Energia, energia e muito mais, mas exigirão quase unanimidade na maioria do Partido Republicano de Delgado para avançar.

O processo especial de reconciliação orçamentária permitirá que os republicanos evitem o limiar de 60 votos no Senado e moverá o projeto sem a necessidade do apoio dos democratas.

Os líderes do Partido Republicano pretendiam concluir um plano em sua resolução de orçamento inicial aposentada na Flórida, que teve US $ 500 bilhões em corte de impostos. Enquanto os líderes viram isso simplesmente como ponto de partida, o Fiscal Hawks queria compromissos para cortes muito mais altos, e alguns procuravam cortes gerais de US $ 2 bilhões a US $ 5 bilhões.

Embora Johnson, na terça -feira, que o movimento sobre a resolução no comitê ainda poderia ser possível, Scalise deixou a reunião dizendo que os republicanos não poderiam avançar na marcação nesta semana.

“Não”, Scalise respondeu sucintamente quando perguntado se os republicanos da Câmara dos Deputados poderiam marcar uma resolução orçamentária nesta semana.

“É nisso que estamos focados”, quando forem pressionados se a chave puder acontecer na próxima semana.

Scalise disse que os republicanos haviam levantado o chão dos cortes do que os líderes apresentaram na retirada do Partido Republicano da Câmara dos Deputados na semana passada, que incluía faixas de cortes que cada comitê teve a tarefa de encontrar para compensar o custo do custo de prioridades na conta.

“Retornamos a cada comitê para aumentar esses números”, disse Scalise, indicando que US $ 1 bilhão em cortes eram realistas.

Mas a parte difícil é garantir que os números estejam corretos e que os votos permaneçam lá.

Scalise que agora será mais “carga frontal” do trabalho que os líderes inicialmente esperavam que as semanas fossem realizadas a partir de agora para chegar a um acordo sobre a primeira etapa da resolução orçamentária.

“Nesse momento, estamos fazendo isso é obter muito mais detalhes sobre o que os comitês estariam fazendo em março, mas agora estamos fazendo isso no contexto de reunir o orçamento”, disse Scalise. “O Comitê de Orçamento quer se sentir confortável com os números que votam para dar aos comitês, e eles não estavam. Por isso, estamos reformulando -o, mas também estamos reformulando, trabalhando com os comitês para garantir que eles possam aprová -los, esses números.

Reagindo às lutas do lado da Câmara dos Deputados, o Presidente do Comitê de Orçamento do Senado, Lindsey Graham (Rs.C.), está pronto para informar os senadores na quarta -feira sobre como se mudarem em uma resolução orçamentária para um projeto para um Projeto de lei inicial e magra que abordaria a segurança, a energia e a defesa das fronteiras. Essa medida seria mais tarde seguida por um pacote que estende os cortes de impostos de Trump em 2017.

“Temos um projeto de lei pronto para ir aqui e o senador Graham informará a conferência naquela manhã no almoço”, disse na terça -feira o chicote republicano do Senado (WYO).

O medo de uma alternativa do Senado parece estar iluminando os republicanos da Câmara dos Deputados para tentar encontrar uma solução para seu conflito interno.

“Eles estão preocupados que o Senado os toce em um projeto de lei do Senado, e o Senado seria leve, não incluiria a extensão dos impostos”, disse uma fonte ao discutir a reunião republicana da câmera na noite de terça -feira.

Johnson na terça -feira insistiu que a Câmara liderará o projeto de lei da agenda de Trump e fechará a idéia de que o Senado se move primeiro.

“O Senado não assumirá a liderança”, disse Johnson na terça -feira anterior. “Vamos assumir a liderança. Estamos bem na hora.

