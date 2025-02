Os resultados da loteria de choque de Natal de Kerala no ano novo anunciou, o prêmio de 20 milhões de intervalos vai para o ingresso vendido em Kannur

O número de ingressos XD 387132 ganhou o primeiro prêmio de ₹ 20 milhões da loteria do Ano Novo no Departamento de Christmas das Loterias do Estado de Kerala.

Segundo os relatos, o ingresso premiado foi vendido em Kannur.

O ministro das Finanças, Kn Balagopal, inaugurou o empate em Thiruvananthapuram na quarta -feira. (5 de fevereiro de 2025).

O segundo prêmio tem ₹ 1 crore cada a 20 vencedores.

Dos 50 lakh de ingressos impressos, foram vendidos pouco mais de 47.65.650 ingressos.