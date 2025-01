Os romances ajudam o escritor a se entender melhor, diz Balasaheb Lokapur

“Os romances ajudam os escritores a se entenderem melhor”, disse o autor Balasaheb Lokapur em Belagavi no sábado. Eu estava falando no evento de lançamento Bazar Sadar, o romance de estreia de Dada Saheb Chougale, tradutor e personalidade do teatro, na Sapna Book House.

“A maioria dos nossos trabalhos, biográficos ou não biográficos, são tentativas de explorar a nossa própria personalidade interior. Um romance oferece aos escritores uma tela mais ampla e um prazo mais amplo para avaliar e compreender melhor a si mesmos. Ao tentar analisar os incidentes e interpretá-los melhor para os leitores, os romancistas compreendem-se melhor”, disse o professor Lokapur. Ele exortou os jovens escritores a não se preocuparem muito com as opiniões dos críticos profissionais, já que a maioria deles tendia a ser influenciada por conceitos ocidentais de surrealismo ou imagens artificiais que eram estranhas à herança literária indiana.

Ele descreveu o professor Chougale como um poliglota e um estudioso que havia se aventurado no teatro, na pintura e na atuação cinematográfica, além de diversas formas de escrita. “Em tudo isso, vemos seus esforços para dar sentido ao mundo bilíngue ao seu redor e transmiti-lo aos seus leitores e telespectadores”, disse ele.

“Bazar Sadar é uma obra única que tenta retratar a vida rural no noroeste árido de Karnataka, que faz fronteira com Maharashtra. Este romance se apega à realidade e não tenta romantizar a vida rural. Ele analisa a agricultura de dentro e não incentiva quem está de fora a adotar uma vida boêmia fora da rede, como alguns romances da nova era tentam fazer. De certa forma, é uma tentativa iconoclasta de representar a vida rural. “Este romance não se concentra em um ponto focal ou tema e pode ser descrito como um pedaço da vida, que tem um escopo mais amplo do que um conto”, disse ele.

“O escritor aborda as lacunas entre gerações. Tentou responder à questão de para quem os escritores escrevem: para a sua geração ou para a próxima? Ele usa o sotaque Kannada-Marathi encontrado na fronteira entre Chikkodi e Nippani, o que não parece uma afirmação deliberada no romance. A mistura de idiomas não parece artificial ou forçada. Embora o escritor fale de humanismo universal, não parece espiritismo. Faz com que os leitores sintam dor e prazer. No entanto, tem sua cota de diálogos espirituosos e jogos de palavras. O título alude ao comércio de carne que prevalece nas aldeias empobrecidas, mas não o trata como a questão central”, afirmou.

O professor Chougale disse que o romance veio à tona após sua aposentadoria da universidade, mas suas sementes foram plantadas há mais de duas décadas, quando ele escreveu um conto sobre um jovem artista em dificuldades. “Algumas pessoas me perguntaram se o romance é autobiográfico e se os personagens são reflexos da minha personalidade. A resposta é sim e não. “Tentei escrever olhando para dentro e para fora de mim mesmo”, disse ele.

“Tentei tirar a fantasia da vida rural e dar-lhe um aspecto básico. Tentei incluir histórias da minha infância e encaixá-las em lugares e cenários reais. Os críticos podem estar debatendo se um romance deve ser realista ou fantástico. Mas um escritor não deveria se perder nessa discussão. “Você deve colocar por escrito o que vem à mente, depois de alguma reavaliação e reavaliação”, disse ele. Ele acrescentou que seu romance é sobre um jovem artista que enfrenta pressão criativa para demonstrar sua experiência de vida por meio de sua arte. “Usando a sua história, tentei retratar a interligação da humanidade”, disse o professor Chougale.

Dilawar Ramadurg, escritor e personalidade teatral, disse que o romance tinha ambições maiores do que a maioria de suas obras contemporâneas. Começa como uma história numa pequena cidade, mas pretende resolver as questões fundamentais da vida, como o significado e o propósito da vida e sobre a pregação dos profetas e as práticas das religiões. Ele mostra como um artista iniciante é forçado a escolher uma vida de segurança e renda estável em vez da vocação arriscada, mas lucrativa, de um artista profissional. Mas o seu tema viaja do mercado de trabalho sexual de uma cidade para uma profunda experiência metafísica para os personagens principais.

O artista viaja do real ao exótico e além e o leitor acompanha o escritor em sua jornada. A vida de um artista que retrata as controvérsias que enfrenta em sua própria mente, quando confrontado com as escolhas da vida, tenta encontrar respostas para diversas questões e ajuda o leitor a explorar a si mesmo, disse Ramadurg.

Raghu HS, gerente da filial da Sapna Book House, escritores como Nadeem Sanadi, o dramaturgo Shirish Joshi e outros estiveram presentes.