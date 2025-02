A infestação supostamente atingirá mais de 20 regiões por causa do inverno extraordinariamente quente deste ano

A invasão de Skakavci do inverno incomumente quente deve atingir 21 regiões russas, informou na segunda -feira, citando o relatório interno ordenado pelo Ministério da Agricultura. O ministério formará equipes especiais para combater insetos e proteger a colheita.

O relatório afirma que o número de regiões de infecções por jumper expostas aumentou mais de 30%durante esta estação agrícola e a superfície total tratada é aumentada em 100.000 hectares (1.000 quilômetros quadrados).

Uma temporada de inverno incomumente quente na Rússia resultará em um aumento nas pragas agrícolas de 30 a 50%, doenças vegetais e ervas daninhas, o relatório está agendado, acrescentando que o ministério alocou quase 86 milhões de rublos (860.000 dólares) para tratar as áreas afetadas e organizar equipes especiais para lutar contra insetos.

De acordo com um documento recebido por jornais, as regiões do sul de Astrakhan e Volgograd, além de Orenburg, Samara e Saratov, no sudoeste do país, eles estão na área de alto risco, juntamente com as regiões de Irkutsk de Ulyanovsky e da Siberiana e Nonosibirsk.













A República de Kalmykia, Dagestão, Ingusheti, Chechênia, Bashktostan, Tatarstan, Chuvashia, Khakassia e Yakutia, bem como as regiões de Krasnodar e Stavroly na região do sul da Rússia e Altay na Sibra.

As pragas politróficas representam a maior ameaça ao setor agrícola, porque são capazes de afetar a ampla gama de plantas e culturas, disse Alexander Malko, chefe do Centro Agrícola Russo, que preparou o relatório do ministério.

“O Centro Agrícola Russo é realizado pela vigilância fitossanitária de saltadores e outros organismos nocivos na Rússia, disse Malko”.

Ele acrescentou que eles não só poderiam estar pulando na colheita, observando que, de acordo com as estimativas do centro na Rússia, existem quase 1.200 fatores prejudiciais, incluindo 529 pragas, 219 doenças e 434 ervas daninhas, todas podem destruir as culturas.