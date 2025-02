Os russos correm as represálias para visitar a Navalny séria no aniversário da morte

As pessoas colocam flores na tumba do líder da oposição russa Alexei Navalny, um ano após a morte, no cemitério de Borisovskoye em Moscou, no domingo, 16 de fevereiro de 2025. Crédito da foto: AP

Pelo menos 1.500 russos chegaram à tumba de Alexei Navalny em Moscou no domingo, arriscando represálias e desafiando as temperaturas de geada a apresentar seus respeitos ao líder da oposição no primeiro aniversário de sua morte na prisão.

NAVALNY – O principal oponente de Vladimir Putin, que a Rússia declarou “extremista”, morreu em 16 de fevereiro de 2024 na colônia criminosa número três em Kharp, no Círculo Polar Ártico.

A AFP viu centenas de pessoas chegarem à tumba de Navalny no cemitério de Borisovsky, deixando flores e formando uma cauda grande à tarde.

A Rússia ainda não explicou completamente as circunstâncias de sua morte, dizendo que ele morreu durante uma caminhada no pátio da prisão.

Sua mãe Lyudmila Navalnaya disse à AFP que ele está “fazendo tudo” para que haja uma investigação e espere que os responsáveis ​​sejam punidos.

“O mundo inteiro sabe quem ordenou”, disse ele, usando óculos escuros e contendo lágrimas. “Mas queremos que eles conheçam os autores e a capacitação”.

A viúva de Navalny, Yulia Navalnaya, que vive no exílio e declarou um “extremista” em casa, disse que seu marido “continua se juntando às pessoas” após sua morte e pediu uma Rússia “livre e pacífica”.

A UE disse que Putin tinha “responsabilidade final” pela morte de Navalny e o chanceler alemão Olaf Scholz disse: “Sua coragem fez a diferença e alcança muito além de sua morte”.

Os eventos de memória foram realizados com o movimento de oposição exilado russo ainda atormentado por lutas internas e pouco enfraquecido com a perda de sua figura decorativa.

Qualquer pessoa na Rússia que menciona ele ou sua Fundação Anti -corrupção sem declarar que foi declarada “extremistas” está sujeita a multas ou até quatro anos de prisão por crimes repetidos.

Moscou liderou uma grande ofensiva contra a dissidência durante a ofensiva da Ucrânia, que Navalny havia denunciado da prisão.

– ‘Protesto pessoal’ –

Um padre ortodoxo leu uma oração por seu túmulo, coberto de flores, com muitos chorando.

O aposentado Ivan disse que alcançar o túmulo era como um “pequeno protesto pessoal” para ele.

Ele disse que foi inicialmente cauteloso com a política de Navalny no início de sua carreira.

“Mas depois de seu envenenamento e quando ele foi preso e toda a coisa horrível que aconteceu nesses dois anos até sua morte, minha atitude em relação a ele se tornou muito pessoal”, disse o homem de 63 anos.

Anna, uma veterinária de 30 anos, chegou ao túmulo com seus dois filhos.

“Lembramos de Alexei, nunca esqueceremos”, disse ele, acrescentando que queria mostrar a seus filhos “o túmulo de um homem que era muito querido e importante para nós”.

Em Berlim, Navalnaya, que não poderia estar no funeral, estava pronta para compartilhar memórias de seu marido na capital alemã, onde muitos exilados russos estabeleceram.

Cerca de 40 pessoas se reuniram do lado de fora da embaixada russa na cidade, onde as temperaturas também estavam abaixo de zero.

Yuri Korolyov, um garoto de 32 anos da cidade de Rostov-on-Don de Rússia, que vive na Alemanha, disse que Navalny “minha vida mudou”.

Ele havia entregado folhetos em apoio de Navalny em Rostov quando o político tentou concorrer à presidência em 2018, mas a votação foi proibida.

“Fiz brochuras na minha própria costa e entreguei”, disse Korolyvov.

“Ele é uma pessoa que morreu por sua ideia.”

– Aviso de ‘Ancião Brother’ –

Os canais russos de telegrama pró-Kremlin alertaram os apoiadores para não irem ao cemitério em Moscou.

“Damos dicas curtas para aqueles que planejam ir para lá, mas ainda não têm certeza, não vá!” Ele disse que uma publicação compartilhada pelo jornalista pró-Kremlin Dmitry Smirnov e outros canais.

A mensagem alerta de “Big Brother e seu olho sempre observado”, com uma foto de uma placa de câmera de segurança nos portões do cemitério.

A Rússia não explicou completamente a morte de Navalny, que ocorreu menos de um mês antes de uma eleição presidencial que estendeu o governo de mais de duas décadas de Putin.

Moscou descreveu a Fundação Navalny Anti -Corrupção e os escritórios regionais de Navalny estabelecidos como “organizações extremistas”.

A participação em um grupo extremista é punida com até seis anos de prisão e muitos que fazem campanha em apoio a Navalny foram presos ou fugiram do país.

Atualmente, quatro jornalistas independentes estão em julgamento por “participar de um grupo extremista”, acusado de preparar fotos e materiais de vídeo para redes sociais da Navalny.

No mês passado, a Rússia deu três anos de prisão a três advogados que defenderam Navalny para uma posição de extremismo por transmitir suas mensagens da prisão, o que causou uma sentença internacional.

Navalny foi preso em 2021 depois de retornar à Rússia após tratamento médico na Alemanha por envenenar com o agente nervoso de Novichok.